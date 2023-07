Andrea Kiewel schimpft mit „Fernsehgarten“-Fan: „Schlauberger, Reinrufer und Vorsager“

Von: Melanie Habeck

Eigentlich steckt Andrea Kiewel das „Fernsehgarten“-Publikum stets mit ihrer guten Laune an. In der Ausgabe vom 2. Juli musste die Moderatorin jetzt aber einen Zuschauer tadeln.

Mainz – Im „Fernsehgarten“ vom 2. Juli widmete sich Gastgeberin Andrea Kiewel (58) dem Motto „Auf die Plätze – fertig – Urlaub“. Passend zum Thema wurde auch beim Gewinnspiel nach bekannten Reisezielen gefragt. Als ein Fan auf den Zuschauerrängen plötzlich die Antwort dazwischenrief, wies ihn die Moderatorin vor laufender Kamera zurecht.

Tadel im „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel bestraft Zuschauer fürs Vorsagen

Für gewöhnlich setzt der „Fernsehgarten“ auf einen engen Kontakt zwischen Moderatorin und Live-Publikum: So berührte Andrea Kiewel in der Ausgabe vom 2. Juli z. B. kurzerhand das Gesicht eines Zuschauers. Doch bei einer Sache versteht die 58-Jährige keinen Spaß: Beim Gewinnspiel für die Fans an den Fernsehbildschirmen soll es fair zugehen. Daher konnte sich die Blondine auch nicht zügeln, als ein Besucher vor Ort lautstark die Antwort auf die Quizfrage verriet. „Ja, aber das ist nicht das Gesamt-Lösungswort, liebster Schlauberger und Reinrufer und Vorsager. Und er tut so, als wär er gar nicht da“, schimpfte der TV-Star mit dem Fan.

Doch dieser Tadel genügte Andrea Kiewel offenbar noch nicht: Sie ließ kurzerhand auch den gesamten Fernsehgarten für den Zwischenrufer applaudieren. Kiwis prominente Gesprächspartnerin Anastasia Zampounidis (54) hatte prompt Mitleid mit dem Besucher: „Der schämt sich jetzt, alle gucken ihn an“, stellte die Moderatorin fest.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli: Es lebe der Sport

16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Kein Einzelfall: Andrea Kiewel schimpft öfter mit dem „Fernsehgarten“-Publikum

Ganz so übel nahm Andrea Kiewel dem Zuschauer sein Verhalten jedoch nicht. Wenig später staubte er sogar eine Kugel des live vor Ort zubereiteten Shave Ice ab. „Guck mal, hier ist Eis für dich. Wer reinruft, gewinnt was“, ließ die Moderatorin Gnade walten. Sie selbst habe in der Schule schließlich auch ständig vorgesagt.

Beim „Fernsehgarten“ vom 2. Juli 2023 schimpfte Andrea Kiewel vor laufender Kamera mit einem Fan. Der Zuschauer hatte zuvor die Antwort auf eine Gewinnspielfrage verraten. © IMAGO / BOBO; ZDF/ZDF-Fernsehgarten

An diesem Tag war es jedoch nicht die einzige Situation, in der Andrea Kiewel ihr „Fernsehgarten“-Publikum ermahnen musste. Als die Moderatorin gleich zu Beginn der Sendung einen Zuschauer zu seinen Urlaubsplänen befragte, nutzte der Fan die Gelegenheit und griff Andrea Kiewel beherzt an den Hintern. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten vom 2. Juli 2023