„Möchtest du meinen Mops halten?“: Andrea Kiewel verstört Ramon Roselly im ZDF-Fernsehgarten

Von: Claire Weiss

Andrea Kiewel ist längst bekannt für ihre frechen Sprüche im ZDF-Fernsehgarten. Die einen lieben sie dafür, die anderen können sie nicht ausstehen. Und Schlagerstar Ramon Roselly ist einfach nur völlig perplex.

Sie flirtet, sie fummelt und sie ist frech - so kennen wir Andrea Kiewel (57) aus dem ZDF-Fernsehgarten. Auch am Sonntagmittag haut sie mal wieder einen Spruch raus, der für Gelächter und erstaunte Gesichter sorgt. Besonders Ramon Roselly (28) hätte damit wohl nicht gerechnet.

Motto des Fernsehgartens am 11. September: Flohmarkt

Im ZDF-Fernsehgarten dreht sich in der neusten Folge alles um Flohmarkt. Zahlreiche Gäste versuchen in der Sendung, ihren Trödel an den Mann zu bringen. Und Andrea Kiewel scheint dafür die perfekte Kundin - sie ist von dem Plunder höchst begeistert. Gemeinsam mit Ramon Roselly streift sie durch die Stände, auf der Suche nach einzigartigen Schätzen.

Als Andrea Kiewel ihm eine zweideutige Frage stellt, ist Ramon Roselly kurz stuzig. © Screenshots/ZDF-Fernsehgarten

Im Einkaufskorb ist bereits eine kleine Herde an Tieren gelandet: ein Nashorn, zwei Elefanten und eine Antilope aus Holz hat die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin bereits gekauft. Und auch, als sie einen kleinen Mops aus Porzellan entdeckt, zückt die 57-Jährige ihre Geldbörse.

Ramon Roselly wegen Andrea Kiewels Spruch kurz sprachlos

Andrea Kiewel hat alle Hände voll, mit ihren neuen Errungenschaften. Da entgleitet ihr kurzerhand folgender Satz: „Möchtest du bitte mal meinen Mops halten?“ Während sie selbst sich schon längst dem nächsten Stand widmet, schaut Ramon Roselly, der den Mops entgegengenommen hat, völlig perplex. Fassungslos reißt er die Augen auf und blinzelt ein paarmal. Aus dem Publikum ertönt Gelächter.

„Wo sind die Sittenwächter?“, fragt ein Twitternutzer prompt im Netz. Ein anderer bemerkt kühl: „Besser Mops als Möpse halten.“ Nicht nur mit ihren Sprüchen sorgt die Moderatorin am Sonntagmittag für Aufregung. Fernsehgarten-Fans waren entsetzt, weil Andrea Kiewel Pelz trug: „Kiwi, was soll sowas?“ Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten, Twitter