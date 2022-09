Andrea Kiewel verweigert Fernsehgarten-Fans gemeinsames Selfie

Von: Julia Hanigk

Andrea Kiewel ist bekannt als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens. Viele Fans wollen während der Liveshow gerne ein Selfie mit der 57-Jährigen. Doch die gesteht, dass sie ihre Zuschauer öfters vertröstet.

Lerchenberg - Andrea Kiewel (57) moderiert den ZDF-Fernsehgarten seit dem Jahr 2000, schon über 20 Jahre kennt man sie als Gesicht der Schlagershow. Auch wenn es auf Twitter immer wieder fiese Kommentare hagelt, Kiwi hat inzwischen so einige Fans, die immer wieder in ihre Liveshow am Sonntagmittag kommen und auch gerne ein Foto mit ihr schießen würden. Damit das klappt, muss man die Moderatorin allerdings in einem guten Moment erwischen.

Schlagerstar Nicole erzählt im Fernsehgarten ihre Nähe zu Fans – Andrea Kiewel „versucht“ es auch

Im Fernsehgarten am 25. September 2022 begrüßt Andrea Kiewel die Schlagersängerin Nicole, die nach schwerer Krankheit wieder zurück auf der Bühne ist. Kiwi fragt sie: „Die Nähe zu Fans ist dir wichtig. Wie muss man sich das vorstellen?“ Nicole erklärt: „Ich bleibe noch stehen, wenn jemand nach mir ruft und ein Autogramm möchte und bin auch immer gerne bereit für ein kleines Gespräch.“

Kiwi nickt eifrig, dann schildert sie ihre eigenen Erfahrungen dazu. „Das versuche ich ja auch“, erzählt sie. So einfach sei es aber bei ihr nicht immer: „Manchmal sind die Leute mit mir eingeschnappt, weil dann sagen sie ‚Kiwi, Kiwi, schnell n Foto!‘, aber ich muss hoch.“ Gemeint ist ihre nächste Position, die sie vor der Kamera zum Moderieren einnehmen muss.

36 Jahre Fernsehgarten: ZDF-Show steht im Guinness-Buch der Rekorde Der ZDF-Fernsehgarten flimmerte 1986 das erste Mal über die heimischen TV-Bildschirme. Damals moderierte Ilona Christen die Kultshow im Zweiten. Seit 2000 ist Andrea Kiewel die Moderatorin, allerdings mit Unterbrechungen. Wegen Schleichwerbungsvorwürfen musste sie den Fernsehgarten 2007 zunächst abgeben, ist seit 2009 aber wieder Moderatorin der ZDF-Show. Am 2014 wurde der ZDF-Fernsehgarten in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow.

Kiwi vertröstet ihre Fans bei Fotowunsch

Ihre Fans würde sie dann einfach vertrösten: „Ich sage dann immer: ‚Mache ich gleich!‘“ Nicole lacht, vom Publikum ist währenddessen nichts zu hören. Bleibt zu hoffen, dass sich Kiwi nach der Livesendung und wichtigen Stellungsproben noch einige Minuten Zeit nimmt, um mit ihrem Publikum Selfies zu schießen.

Das Outfit von Andrea Kiewel in der Show am 25. September sorgte vor allem auf Twitter für Diskussionen. Ganz in Rot gekleidet hieß das Urteil zu Andrea Kiewels Fernsehgarten-Outfit: „Knallrotes Gummiboot“. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten 25.09.22