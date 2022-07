1,87 Millionen Fernsehgarten-Zuschauer: Andrea Kiewel weiterhin stark

Großer Quotenerfolg: Andrea Kiewels ZDF-Fernsehgarten belegte fast die Top-10 der meistgesehenen Sendungen. Die Show schauten sich 1,87 Millionen Zuschauer an. © IMAGO / Eibner

Mainz-Lerchenberg – Großer Quotenerfolg für den ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (57)! Die sommerliche Open-Air-Ausgabe der von der Moderatorin präsentierten Schlager-Sendung, die am Sonntagvormittag (17. Juli) ganz nach dem Motto „Sommerfeeling, live und Open Air!“ stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche Musik-Highlights und noch vieles mehr.



Die Fans konnten sich im Rahmen der Show über Auftritte von unter anderem Loona, Nevio Passaro, LePrince und Juan Daniel freuen, wobei das „Ma Bonita (Sprung in den Pool)“-Duett von Sarah Engels (29) und Luca Hänni (27) ein ganz besonderes Highlight auf der Bühne gewesen ist. Berichten von „schlagerprofis.de“ zufolge hätte es die vergangene Sendung fast in die Top-10 der meistgesehenen Shows (einschließlich „Tatort“, Nachrichtensendungen etc.) geschafft. Das ZDF-Format belegte Platz 11 und bleibt somit weiterhin stark, was ein großartiger Erfolg ist.

Andrea Kiewel weiterhin stark: 1,87 Millionen Fernsehgarten-Zuschauer

Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von DJ Ötzi (51) in der sommerlichen Open-Air-Sendung, konnte die Show mit der beliebten Moderatorin erneut sehr gute Werte verzeichnen. Im Vergleich zu anderen „Fernsehgarten“-Zuschauerquoten von 2022, wie denen vom 08.05.2022 mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent und 1,54 Millionen Zuschauern, schauten sich die vergangene Ausgabe der Sendung 1,87 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 19,1 Prozent an. Scheint also ganz so, als ob die Schlager-Show mit Kiewel so beliebt wie nie zuvor ist und das sommerliche Open-Air-Spektakel bei allen super ankam!