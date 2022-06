2,2 Millionen Zuschauer: Andrea Kiewel holt mit Discofox-Fernsehgarten den Jahresbestwert

Andrea Kiewel beschert dem ZDF Rekorde © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Andrea Kiewel und Stefan Mross haben Grund zur Freude: Mit dem „ZDF Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ haben die beiden Rekorde gebrochen.

Mainz/Rust – Schlager beherrscht noch immer das deutsche Fernsehen! Das bewiesen am vergangenen Wochenende sowohl Andrea Kiewel (57) als auch Stefan Mross (46). Denn mit dem „ZDF Fernsehgarten“ konnte „Kiwi“ am Sonntagvormittag (19. Juni) einen Rekord in Sachen Einschaltquoten aufstellen. Ganze 20,6 Prozent Marktanteil erreichte das ZDF-Urgestein mit Gästen wie Andrea Berg (56), Jürgen Drews (77) und Die Amigos. Das kann sich sehen lassen!

Und auch Stefan Mross schaffte es mit seiner Show „Immer wieder sonntags“, die — wie der Titel schon sagt — immer sonntags im SWR gezeigt wird, eine gehörige Portion des deutschen TV-Publikums vor die Fernsehgeräte zu locken. Stolze 18,2 Prozent Marktanteil sicherte sich der Schlagersänger und Moderator mit dem beliebten Format. Damit konnten Mross und sein Team die beeindruckenden 17,5 Prozent der Auftaktepisode eine Woche zuvor sogar noch einmal toppen.

Der „Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ beweisen, dass Schlager im deutschen Fernsehen zieht

Die Erfolge von Andrea Kiewel mit dem „ZDF Fernsehgarten“ und Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ zeigen glasklar, dass die Fangemeinde des deutschen Schlagers immer noch wegweisend ist. Denn beide Sendungen stellen Schlagerstars in den Mittelpunkt und locken damit millionenfach Zuschauer vor den Fernseher. Kiwis „Discofox“-Ausgabe vom vergangenen Sonntag sahen sogar ganze 2,2 Millionen Menschen — ein echter Rekord!

Wer also zukünftig im deutschen Free-TV Erfolg haben will, der sollte sich die Schlagercharts ansehen und einladen, wer auf der Liste ganz oben steht. Damit sollte der Erfolg der Sendung gesichert sein!