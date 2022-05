„Können nicht mehr lästern“: Fernsehgarten-Fans enttäuscht von Andrea Kiewels Outfit

Andrea Kiewel enttäuscht mit ihrem Outfit viele Fernsehgarten-Kritiker © ZDF

Letztes Jahr waren Kiwis Outfits im „ZDF-Fernsehgarten“ stets ein gefundenes Fressen für Lästerattacken. Nun überrascht sie mit ihrer Stilsicherheit.

Bis September führt Andrea Kiewel (56) sonntäglich durch den „ZDF-Fernsehgarten“. In der beliebten Open-Air-Show begrüßt sie jede Woche interessante Gäste, die den Zuschauern den Sonntag versüßen. In der neuesten Ausgabe hieß die Moderatorin unter anderem Olympiasieger Matthias Steiner (39), Ex-Handballspieler Pascal Hens (42) sowie die „Let’s Dance“-Profis Ekaterina Leonova (35) und Christian Polanc (44) auf dem ZDF-Gelände in Mainz willkommen. Den Promis wurde die Aufgabe gestellt, bei den „Garten Games“ in verschiedenen Challenges gegeneinander anzutreten und ihr sportliches Können zu beweisen.

Die TV-Zuschauer fanden eine andere Sache aber viel interessanter: Im Netz wurde rege über Kiwis Outfit-Wahl diskutiert. Die gebürtige Berlinerin hatte sich in einen blauen Zweiteiler geworfen, bestehend aus einem schicken Blazer sowie einer weiten Hose. Dazu kombinierte sie lässige weiße Sneaker, während sie die Haare in einem lockeren Pferdeschwanz trug. Dafür gab es viel Lob von den Twitter-Usern. „Auch in Sendung vier sieht Kiwis Outfit top aus“, schwärmte ein Nutzer. Ein weiterer schrieb: „Warum ist Kiwi eigentlich ständig so schick angezogen? Wir können ja gar nicht mehr über ihr Outfit lästern.“ Und ein dritter merkte an: „Warum sieht Kiwi schon wieder so normal aus? Nicht. Mein. ZDF.“

Andrea Kiewel: Viel Spott für ihre Outfits

Im vergangenen Jahr musste Andrew Kiewel immer wieder Kritik für ihren Style einstecken. Für die Sendung „Stark, schön, schlau – Frau“ trug sie im August einen rosafarbenen Zweiteiler, der viele Fans an einen Pyjama erinnerte. Die Twitter-Gemeinde stürzte sich geradezu auf die Gelegenheit, über den TV-Star zu spotten. „Kiwi und ich haben heute was gemeinsam: Ich gammel auch noch im Schlafanzug rum. Meiner ist aber nicht schweinchenrosa“, witzelte ein User damals. Ein weiterer rätselte: „Kiwi hat wohl verpennt... oder warum noch im Schlafanzug?“

Umso größer ist also nun die Verwunderung der Zuschauer, wie stilsicher Andrea Kiewel in diesem Jahr ist. „Sie hat bestimmt einen neuen Stylisten“, mutmaßte ein Nutzer. Möglicherweise hat sich Kiwi die modische Kritik ja zu Herzen genommen?