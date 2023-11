Andrea Kiewel hat wegen TV-Show gezweifelt: „Kann niemals Unterhaltungssendung moderieren”

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

„ZDF-Fernsehgarten“-Liebling Andrea Kiewel erlebte am 7. Oktober 2023 den Kriegsbeginn im Nahen Osten hautnah mit. Das hat bei der 58-Jährigen tiefe Spuren hinterlassen.

Berlin/Tel Aviv – Seit 2017 lebt Andrea Kiewel (58) in ihrer Herzensheimat Israel und befand sich am 7. Oktober 2023 in Tel Aviv, als die radikal-islamische Hamas das Land angriff und die Eskalation in Nahost auf ein neues Niveau brachte. Inmitten des Israel-Gaza-Kriegs musste sich die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin neu sortieren – und stand dabei vor einer schwierigen Entscheidung: Während in Deutschland das Showgeschäft rief, verblieb ihr Liebster im Mittelmeerstaat, um dort an der Front zu kämpfen.

Wegen Israel-Gaza-Krieg: Andrea Kiewel wollte „Kiwis große Partynacht“ absagen

Für Andrea Kiewel keine einfache Situation: Über mehrere Tage hinweg sollte in Berlin-Adlershof ihre neue Sat.1-Musiksendung „Kiwis große Partynacht“ (läuft am 27. Dezember um 20:15 Uhr) aufgezeichnet werden, parallel dazu tobte in ihrer Wahlheimat der blutige Konflikt. Angesichts dieser Situation kamen der 58-Jährige anfangs erhebliche Zweifel, ob sie die Schlagershow überhaupt moderieren solle.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Ich habe tausendmal überlegt, die Moderation der Sendung abzusagen. Ganz am Anfang dachte ich noch, dass ich wegen der Situation in Israel niemals eine Unterhaltungssendung moderieren kann“, so die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin bei bild.de. Nach „vielen Telefonaten und therapeutischen Gesprächen“ habe sie sich schließlich dafür entschieden – mit gutem Grund: „Mir war plötzlich klar, dass der Terror ja genau das erreichen will. Nämlich, dass wir uns verkriechen und aufgeben. Dem wollte ich mich nicht ergeben.“

Rückhalt bei „Kiwis große Partynacht“: So emotional war Andrea Kiewels Berlin-Rückkehr

Die Rückkehr in ihre alte Heimat Berlin habe ihr „sehr gutgetan“, so Andrea Kiewel weiter: „In den zwei Wochen hier bekam ich viel Balsam für meine Seele und Streicheleinheiten für mein Herz.“ Allerdings habe sie erst im Anschluss an ihre Rückkehr nach Tel Aviv „wieder ruhig geschlafen“. Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist in ständiger Sorge um ihren Freund. Der kämpft als Elite-Soldat in den Reihen der israelischen Armee und ist – aufgrund der weiterhin angespannten Lage – derzeit im Dauereinsatz.

Andrea Kiewel zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen des Landes, doch auch als Showgröße ist man vor privaten Schicksalsschlägen nicht gefeit … © BOBO/Imago

Tatkräftige Unterstützung für ihren Liebsten gab es auch am Set von „Kiwis großer Partynacht“ – denn eigentlich hätte der Andrea Kiewel dorthin begleiten sollen: „Ich habe ein Video für ihn gemacht, und alle haben geklatscht und gejubelt.“ Und auch die 58-Jährigen selbst wurde vor Ort rührend umsorgt: „Die Partygäste im Studio haben mich gefeiert und immer wieder ‚Kiwi‘ gerufen, ich habe da so viel Liebe gespürt. Auch alle auftretenden Künstler waren besonders nett zu mir. Rührend fand ich, wie mich Howard Carpendale in den Arm nahm und mir sagte, wie froh er sei, dass ich da bin. Ich habe noch nie so oft hinter den Kulissen einer Sendung vor Rührung geweint.“

Großen Wirbel gab es jüngst auch um die „ZDF-Mitternachtsparty“: Weil Beatrice Egli (35) die TV-Show nicht mehr moderieren darf, übernimmt Mickie Krause (53). Verwendete Quellen: bild.de, juedische-allgemeine.de