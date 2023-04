Andrea Kiewel vor 30 Jahren: „Fernsehgarten“-Star ist nicht wiederzuerkennen

Optische Veränderung

Andrea Kiewel hat als Moderatorin des „ZDF-Fernsehgartens“ schon längst Kultstatus erreicht. Einige Zuschauer erinnern sich aber vielleicht noch an ihre TV-Anfänge.

Mainz – Jeder fängt mal klein an! Das weiß auch Andrea „Kiwi“ Kiewel (57). Die TV-Moderatorin ist als langjährige Moderatorin des „ZDF-Fernsehgartens“ kaum mehr aus der deutschsprachigen Fernsehlandschaft wegzudenken. Ihre ersten Auftritte vor der Kamera hatte Kiwi allerdings nicht bei dem öffentlich-rechtlichen Sender, den sie seit langem ihr Zuhause nennt. Doch schon damals war die gebürtige Ost-Berlinerin für eine echte Kultsendung tätig.

Vor genau dreißig Jahren begann Andrea Kiewel ihre Fernsehkarriere nämlich als Moderatorin des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“. Für die morgendliche TV-Show stand sie ab 1993 vor der Kamera. Im Jahr 2000 beendete Kiwi dann ihre Zusammenarbeit mit Sat.1 und wechselte stattdessen zum ZDF nach Mainz, wo sie heute noch arbeitet. Damas löste sie Ramona Leiß (65) als Gastgeberin des „ZDF-Fernsehgartens“ ab. Zum 30-jährigen Jubiläum ihrer TV-Karriere wurden jetzt unter anderem von „t-online“ alte Porträtfotos von Andrea Kiewel ausgegraben. Und die Schnappschüsse bringen Fans zum Schmunzeln.

Andrea Kiewel hat über die Jahre einen konsequenten Stilwechsel vollzogen

Ihre knallbunten Outfits im „ZDF-Fernsehgarten“ kommen nicht immer bei allen Zuschauern gut an. Doch Andrea Kiewel war nicht immer so farbenfroh gekleidet. Auf 30 Jahre alten Promo-Fotos für ihren damaligen Sender Sat.1 wirkt die 57-Jährige modisch eher seriös: Vor einem blauen Hintergrund posiert Kiwi auf den Aufnahmen in einer pfirsichfarbenen Bluse mit hellgrünem Blazer. Ihr ernster Blick und die verschränkten Arme werden nur durch den übergroßen, leuchtend-grünen Ring an ihrer Hand aufgelockert. Kaum zu glauben, dass das die quietschbunte Kiwi aus dem „Fernsehgarten“ ist!

Auch in Sachen Frisur ging Andrea Kiewel in den Neunzigern keine Risiken ein. Ein praktischer Kurzhaarschnitt mit lässigem Pony passte zu ihrem damaligen Business-Look. Heute trägt Kiwi ihre blonden Haare meist schulterlang und häufig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Alles in allem scheint ihr Stil über die Jahre femininer geworden zu sein — allerdings kann das auch mit den veränderten Trends der letzten Jahrzehnte zu tun haben.

