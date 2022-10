Verpatzter Live-Auftritt von Schlagerstar Ben Zucker im Fernsehgarten: „Geht überhaupt nicht!“

Von: Lisa Klugmayer

Schlagerstar Ben Zucker durfte die diesjährige ZDF-Fernsehgarten-Saison beenden und entschied sich live zu singen. Im Netz kam das allerdings nicht so gut an.

Mainz – Die 19. und damit letzte Ausgabe des diesjährigen ZDF-Fernsehgartens stand ganz unter dem Motto: Schlager-Party. Dementsprechend Schunkel-stark war auch die Gästeliste: ESC-Ikone Nicole (57), Semino Rossi (60) und Ben Zucker (39) standen auf der Bühne. Doch ausgerechnet Fan-Liebling Ben Zucker sorgte mit seinem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten für Wirbel im Netz.

Ben Zucker, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, hatte die Ehre und durfte den letzten Fernsehgarten in dieser Saison beenden. Passend dazu singt der Schlagersänger seinen Hit „Was für eine geile Zeit“. Allerdings entschied sich der Schlagerstar gegen die gute alte Fernsehgarten-Tradition Voll-Playback zu singen und performte tatsächlich live.

Doch irgendwie hörte sich die Live-Version von „Was für eine geile Zeit“ falsch an. Stimmlich war das nicht Ben Zuckers Bestleistung, vor allem im Vergleich mit den anderen Künstlern. Dieser Meinung waren auch viele Fernsehgarten-Zuschauer im Netz.

Noch nicht ganz vorbei: Fernsehgarten on Tour in Erfurt

Dieses Jahr wird es drei Folgen von Fernsehgarten on Tour geben, gesendet wird aus Erfurt. Allerdings wird nur die Ausgabe am 02. Oktober live gesendet. Die beiden anderen Ausgabe werden aufgezeichnet und an den folgenden Sonntagen im ZDF zu sehen sein.

Die Gäste für die erste Fernsehgarten-on-Tour-Folge sind: Oli P., Alexander Eder, The Rasmus, Culcha Candela und City