Nicht im TV gezeigt - Andreas Gabalier begeistert Starnacht-Fans mit schlüpfriger Ankündigung

Seine Fans wollten mehr sehen!

Andreas Gabalier hat seine Fans bei der Starnacht in der Wachau wieder einmal zur Ekstase gebracht. Im TV wurden dabei einige Szenen herausgeschnitten.

Rossatzbach – Kein Schlagermusiker bringt die Bühne für seine Fans wohl so sehr zum Beben wie Andreas Gabalier (37). Der selbsternannte Volksrock’n’roller legt regelmäßig energiegeladene Performances hin, die seinem Publikum auch noch lange danach lebhaft in Erinnerung bleiben. Kein Wunder also, dass der Auftritt des gebürtigen Österreichers bei der diesjährigen „Starnacht in der Wachau“ mit großer Spannung erwartet wurde. Gemeinsam mit anderen hochkarätigen Musikern wie DJ Ötzi (51) und Melissa Naschenweng (32) rockte er die Bühne und erhörte sogar den Wunsch nach einer Zugabe.

Bereits bei der Generalprobe der Show hatte Andreas Gabalier die Zuschauer mit einer gehörigen Portion guter Laune versorgt. Dabei kam es sogar zu einer Szene, die bei der TV-Ausstrahlung der Gala vorsorglich herausgeschnitten wurde. Der 37-Jährige machte nämlich die ziemlich schlüpfrige Ankündigung, sich ausziehen zu wollen, die vom Publikum mit lautem Gröhlen und „Jaaaa, zieh dich aus, Andi“-Rufen beantwortet wurde. Letztendlich entledigte sich Gabalier allerdings nur seiner Jacke — seinen Fans reichte das allerdings schon für große Beifallsstürme.

Andreas Gabalier hielt sich bei der „Starnacht“ nicht zurück

Auch bei der späteren Aufzeichnung der „Starnacht in der Wachau“ zog Andreas Gabalier während der Performance seine Jacke aus. Eine sexy Ankündigung für den Mini-Striptease gab es bei der Live-Show allerdings nicht. Möglicherweise sparte sich der Volksmusiker die anzüglichen Kommentare, um das öffentlich-rechtliche Kamerateam nicht in die Bredouille zu bringen. Dem Erfolg seines Auftritts schadete das aber keinesfalls: Mit den drei Mega-Hits „Hulapalu“, „Mariandl“ und „Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden“ sorgte Andreas Gabalier wie gewohnt für Begeisterungsstürme unter den Zuschauern.

Seine Kollegin Melissa Naschenweng sorgte dann aber doch noch für eine gehörige Portion Sex-Appeal. In einem hautengen Latex-Outfit betrat Gabaliers Landsmännin die „Starnacht“-Bühne und heizte dem Publikum mit ihrer Darbietung ordentlich ein. Schlager-Ikone DJ Ötzi hatte außerdem eine Überraschung parat: Der beliebte Musiker performte spontan seinen altbekannten Hit-Song „Hey Baby“.