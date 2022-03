Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng und Co: Nominierte für Österreichs Schlagerkrone bekannt

Teilen

Die Nominierten für die Amadeus Austrian Music Awards stehen fest! © picture alliance / dpa | Georg Hochmuth & picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Wer wird der Sieger bei den „Amadeus Austrian Music Awards“? Die Veranstalter haben jetzt die Nominierten bekannt gegeben.

Österreich – Jedes Jahr wieder werden in Österreich die „Amadeus Austrian Music Awards“, sozusagen der Grammy aus den Alpen, vergeben. Auch 2022 hoffen viele österreichische Künstler wieder darauf, den begehrten Preis abzuräumen. Wer sich zumindest schon einmal über eine Nominierung freuen darf, wurde von den Veranstaltern der Award-Zeremonie jetzt bekannt gegeben. Unter anderem die große Gewinnerin aus den letzten Jahren, Melissa Naschenweng (31) hat erneut Chancen auf eine Auszeichnung.

Die „LederHosenRock“-Interpretin nahm bereits zweimal den Preis in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ mit nach Hause. Dabei konnte sie sich das erste Mal sogar gegen den selbst ernannten „Volks-Rock‘n Roller“ Andreas Gabalier (37) durchsetzen. Der ist 2022 ebenfalls nominiert und wird den Award sicherlich nicht so gerne hergeben. Doch Gabalier ist nicht der einzige ernstzunehmende Konkurrent. Auch DJ Ötzi (51), Nick P. (59) und Semino Rossi (59) haben Chancen auf einen „Amadeus Austrian Music Award“.

Newcomer Chris Steger könnte der große Gewinner der „Amadeus Austrian Music Awards“ werden

Doch Naschenweng, Gabalier und Co. haben nur die eine Chance, in der Kategorie Schlager/Volksmusik abzuräumen. Newcomer Chris Steger (18) dagegen wurde von den Organisatoren gleich zweimal auf die Liste der Nominierten gesetzt. Steger könnte mit seiner Platte „Zefix“ für das Album des Jahres ausgezeichnet werden. Außerdem ist er in der Kategorie Pop/Rock nominiert.

Mit seiner gleichnamigen Single sorgte der gerade erst volljährige Musiker bereits im letzten Jahr für einen neuen Rekord bei den „Amadeus Austrian Music Awards“. „Zefix“ gewann als „Song des Jahres“ und machte seinen Interpreten dadurch zum jüngsten Gewinner aller Zeiten. In Österreich wurde das Lied derweil bereits mit Platin ausgezeichnet. Die „Amadeus Austrian Music Awards“ werden am 29. April 2022 im Wiener Volkstheater verliehen.