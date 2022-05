Andreas Gabalier, Roland Kaiser: Erste Gäste für „Schlagerstrandparty 2022“ mit Florian Silbereisen bekannt

Endlich stehen die ersten Gäste für die „Schlagerstrandparty 2022“ fest! Florian Silbereisen wird unter anderem Andreas Gabalier in Gelsenkirchen begrüßen. (Fotomontage) © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Poolfoto & IMAGO / POP-EYE

„Es geht wieder los!“ Unter diesem Motto dürfen sich die Fans auf die große „Schlagerstrandparty 2022“ freuen. Am Samstag, den 9. Juli, führt Florian Silbereisen (40) durch die mit Spannung erwartete Live-Feste-Show. Alle TV-Zuschauer können das bunte Spektakel ab 20.15 Uhr im Ersten einschalten. Wer selbst im Amphitheater in Gelsenkirchen mit dabei sein will, kann sich Tickets im Vorverkauf sichern.

Mittlerweile wurde auch die ersten Gäste bekanntgegeben. Demnach wird Florian Silbereisen unter anderem Andreas Gabalier (37), Roland Kaiser (70), Beatrice Egli (33) und Jürgen Drews (77) bei seiner Sommer-Fete begrüßen. Vier Superstars also, die den Schlagerfans gehörig einheizen werden – gute Laune ist schon vorab programmiert!

Man kann davon ausgehen, dass weitere Namen schon bald bekannt gegeben werden. Letztes Jahr kam es bei der „Schlagerstrandparty“ zu einem wahren Schaulaufen der Schlagerkünstler. Unter anderem Ross Anthony (47), Thomas Anders (59), DJ Ötzi (51), Stefan Mross (46), Ramon Roselly (28) und Ben Zucker (38) gaben sich bei dem Mega-Event die Ehre. Auch Beatrice Egli und Jürgen Drews waren in der vergangenen Ausgabe mit dabei. Für die ARD erwies sich die Show als Quoten-Hit: 3,82 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung im TV.

Florian Silbereisen präsentiert zweite große Open-Air-Show

Für Florian Silbereisen markierte die Show einen besonderen Meilenstein, denn er feierte darin nicht nur seinen 40. Geburtstag, sondern auch sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Dieses Mal findet die „Schlagerstrandparty“ zwar rund einen Monat vor dem Geburtstag des „Traumschiff“-Kapitäns statt, der Feierlaune wird das aber sicher keinen Abbruch tun.

Übrigens wird es nicht die letzte Gelegenheit sein, um mit Florian Silbereisen den Sommer zu begrüßen: Am 15. Juli findet außerdem eine große Open-Air-Show im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz statt. Dort präsentiert der Moderator „Die Schlager des Sommers“. Wer also nach der „Schlagerstrandparty“ noch nicht genug hat, darf sich auf ein weiteres musikalisches Sommer-Highlight freuen, das nur wenige Tage später stattfindet. Karten können beim Ticketanbieter „Eventim“ erworben werden.