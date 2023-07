Gänsehaut-Moment bei der „Starnacht“: Andreas Gabalier singt für verstorbenen Roy Black

Andreas Gabalier zollt Roy Black mit seinem ikonischen Song Tribut. Die Lied-Auswahl traf er allerdings nicht zufällig.

Klagenfurt am Wörthersee – Die „Starnacht“ begrüßt jedes Mal zahlreiche namhafte Schlager-Stars und Sternchen des österreichischen, schweizerischen und deutschen Showbusiness. Dieses Jahr war wahrhaftig ein Stern dabei, als Andreas Gabalier (38) in einer rührenden Hommage an den verstorbenen Musiker Roy Black (1943–1991) erinnerte. Er sang dessen Song „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ und holte die Ikone für kurze Zeit in die Mitte der Anwesenden zurück.

„Schön ist es, auf der Welt zu sein“: Roy Black bei der „Starnacht am Wörthersee“ geehrt

Die „Starnacht am Wörthersee“ ist schon seit 2000 ein fester Bestandteil im deutschsprachigen Musikkalender. Sie findet jährlich einmal in der Klagenfurter Bucht am Wörthersee statt, 2009 und 2010 gab es zwei Ausgaben in der Schweiz. Jedes Jahr geben sich hier nationale und internationale Stars die Hand, die gemeinsam der Kunst des Musikerdaseins huldigen.

Huldigung erfuhr bei der diesjährigen Veranstaltung am 8. Juli, die vom Sender Das Erste übertragen wurde, auch ein besonderes und viel zu früh verstorbenes Mitglied der deutschen Musiklandschaft. Roy Black, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, wäre Anfang dieses Jahres 80 Jahre alt geworden, er starb allerdings schon 1991 im Alter von nur 48 Jahren an Herzversagen.

Andreas Gabalier singt ikonischen Roy-Black-Song: Was ihm das Lied bedeutet

Schlager-Star Andreas Gabalier nahm das zum Anlass, um Roy Black zu ehren und einen seiner Songs zu singen. Für „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ entschied er sich aus aktuellem Anlass. „Eigentlich ist es ein sehr fröhliches Lied. Ich dachte: Was ist passiert in den letzten Jahren? Warum haben wir so viele Themen, die uns spalten?“, erklärte der „Hulapalu“-Interpret bei der „Starnacht“.

Er habe das Lied, das 1971 erschien, also nicht nur wegen dessen Kultstatus und wegen der schönen Melodie gewählt, sondern auch, um Zusammenhalt anzuregen. „Es war mir ein persönliches Anliegen, dieses Miteinander wie in dieser Nummer ein bisschen mehr aufflackern zu lassen.“

Andreas Gabalier zollt Roy Black mit seinem ikonischen Song Tribut. Die Lied-Auswahl traf er allerdings nicht zufällig. (Fotomontage) © IMAGO/United Archives & IMAGO/Daniel Scharinger

