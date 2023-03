Andy Borg begeistert knapp zwei Millionen Zuschauer mit „Schlager-Spaß“ am Samstag

Andy Borg auf der Überholspur: Mit seinem „Schlager-Spaß“ lockte der Musiker knapp zwei Millionen Zuschauer an. © dpa/SWR | Kimmig/Kerstin Joensson

Andy Borg begeistert seit knapp fünf Jahren mit seinem „Schlager-Spaß“. Die jüngste Ausgabe erreichte mit knapp 2 Millionen Zuschauern einen Rekordwert.

Offenburg – Für Fans der volkstümlichen Musik und des deutschen Schlagers ist diese Sendung ein SWR-Pflichtprogramm. „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist seit gut fünf Jahren ein Erfolgsformat und der sympathische Österreicher scheint immer beliebter zu werden. Die Einschaltquoten haben sich konstant im Millionenbereich angesiedelt und mit der jüngsten Show kratzte der 62-Jährige sogar an der Zwei-Millionen-Marke.

Die am 11. März ausgestrahlte Show wurde erstmals zeitgleich im MDR und SWR gezeigt und soll dadurch bundesweit 1.953 Millionen Zuschauer erreicht haben – ein beachtlicher Wert, der wieder zeigt, dass sich der „Schlager-Spaß“ zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Musikshows gemausert hat. Mit dieser Reichweite macht Andy Borg beinahe Dieter Bohlen (69) Konkurrenz, der mit „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) am Samstag 2,11 Millionen Zuschauer erreichte.

„Mach weiter so“: Fans sind begeistert von dem sympathischen Moderator

Mit den knapp zwei Millionen Zuschauern erzielte Andy Borg etwa 7,6 Prozent bundesweiten Marktanteil – im SWR-Sendegebiet lag der Marktanteil unterdessen aber bei beachtlichen 10 Prozent und im MDR-Sendegebiet bei 8,8 Prozent. Aber natürlich war es zu erwarten, dass der stimmungsvolle Abend mit Andy Borg in der Weinstube noch erfolgreicher wird, wenn er gleich auf zwei Sendern ausgestrahlt wird. Seit Beginn des Formates ist die Show ein Quoten-Garant und die beliebtesten Schlagerstars nehmen nur zu gern die Einladung zum gemütlichen Abend im Weinstadl mit Andy Borg an. Auch Newcomern gibt der sympathische Moderator eine Bühne in seiner Show und plaudert mit seinen Gästen über interessante Anekdoten ihrer Karrieren und aus dem Leben.

In der zweistündigen Sendung gibt es die aktuellen Schlagerhits und Evergreens auf die Ohren und die Gästeliste ist natürlich immer ein absolutes Highlight. In der letzten Show waren Stefanie Hertel und die Dirndl-Rock-Band, ihr Vater Eberhard Hertel, Amelie Ricca, Gitti & Erika, die Orig. Willerthaler und Mitch Keller zu Gast und die Fans waren begeistert: „Das war wieder eine wunderschöne Sendung, vielen Dank Andy. Mach weiter so“, schreibt ein Fan via Facebook.