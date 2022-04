Andy Borg, Semino Rossi viele mehr: Starke Gästeliste für Stefanie Hertels Gartenparty

Diese Gartenparty wird eine echte Schlager-Gala: Stefanie Hertel steht für ihre Sendung mit zahlreichen hochkarätigen Stars auf der Bühne. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram/Stefanie Hertel

Diese Gartenparty wird eine echte Schlager-Gala: Stefanie Hertel steht für ihre Sendung mit zahlreichen hochkarätigen Stars auf der Bühne.

Schiltern, Österreich – Am 7. Mai feiern Stefanie Hertel (42) und Karl Ploberger (62) zum zweiten Mal „Die Gartenparty der Stars“. In den „Kittenberger Erlebnisgärten“ nahe dem niederösterreichischen Ort Langenlois werden die beiden Moderatoren eine Reihe hochkarätiger Stars aus der Schlagerbranche auf der Bühne begrüßen. Unter anderem Andy Borg (61), Semino Rossi (59) und die Band Fantasy unterstützen die Volksmusikerin in der neuen Ausgabe der MDR-Sendung.

„Die Gartenparty der Stars“ steht diesmal ganz im Zeichen des Muttertags am 8. Mai. Die Gäste bieten dabei nicht nur ein musikalisches Programm, sondern treten außerdem in sogenannten „Gartenchallenges“ gegeneinander an. Wer dabei am besten abschneidet, darf am Ende den goldenen Gartenzwerg mit nach Hause nehmen. Vor einer wunderschönen Frühlingskulisse erhalten die Zuschauer im heimischen Wohnzimmer zudem einige nützliche Tipps rund um das Thema Garten und Natur.

„Die Gartenparty der Stars“ mit Stefanie Hertel verspricht eine hochkarätige Schlager-Gala

Neben Schlager-Veteranen wie Andy Borg und Semino Rossi werden aber auch Nachwuchskünstler aus der Branche bei Stefanie Hertel zu Gast sein. So wird auch Sarah Zucker (31) bei der „Gartenparty der Stars“ auf der Bühne stehen. Doch nicht nur Größen aus Schlager und Volksmusik geben sich in der MDR-Sendung die Ehre. Die österreichische Band „Alle Achtung“ beispielsweise wird eher poplastige Musik zum Besten geben.

Schlagerstar Sarah Zucker erklärt nun warum sie wieder in ihrem alten Beruf arbeitet. © Screenshot/Instagram @sarah.zucker.musik

Und wie es sich für eine echte Muttertags-Show gehört, hat Stefanie Hertel sich Unterstützung von zahlreichen Kolleginnen geholt. Sowohl Singer-Songwriterin Die Mayerin (37) als auch Schauspielerin Ronja Forcher (25), die 2021 ihre erste Single veröffentlichte, werden zusammen mit der Volksmusikerin bei der „Gartenparty“ das Publikum unterhalten. Bereits im letzten Jahr konnten Hertel und Ploberger eine Reihe prominenter Schlagermusiker in den „Kittenberger Erlebnisgärten“ begrüßen. Damals waren unter anderem Florian Silbereisen (40), Maite Kelly (42) und DJ Ötzi (51) zu Gast.