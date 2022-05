„Die beste Medizin“: Andy Borg überrascht Fan im Altersheim mit Anruf beim „Schlager-Spaß“

Inge aus Berlin ist großer Fan vom „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. In ihrem Altersheim wird jede Folge geschaut, denn Schlager sei die beste Medizin. Ein Kompliment, das sogar den wortgewandten Andy Borg für einen Moment sprachlos macht. (Fotomontage) © Screenshot ARD/Schlager-Spaß mit Andy Borg

Inge aus Berlin ist großer Fan vom „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. In ihrem Altersheim wird jede Folge geschaut, denn Schlager sei die beste Medizin. Ein Kompliment, das sogar den wortgewandten Andy Borg für einen Moment sprachlos macht.

Offenburg - Am vergangenen Samstag (30. April 2022) war es endlich wieder so weit. „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ flimmerte wieder über die heimischen TV-Geräte - und der Name war Programm. Seine Fans sind Andy Borg (Alles über den Schlagerstar) dabei natürlich am wichtigsten, deswegen nahm er sich wieder Zeit, um zum Telefonhörer zu greifen. Dieses Mal ging der Anruf in ein Berliner Altersheim.

Andy Borg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) liest nicht nur regelmäßig Fanpost beim Schlager-Spaß vor, sondern lässt es sich nicht nehmen, mit seinen Fans persönlich zu telefonieren. Diesmal überrascht er Superfan Inge, die mit ihren Freundinnen im Altersheim jede Folge vom Schlager-Spaß schaut.

„Wir freuen uns immer sehr über Ihre schönen Sendungen. Ich sage immer: Das ist für uns die beste Medizin“, so Inge. Andy Borg ist von den Worten der rüstigen Zuschauerin sichtlich gerührt. „Das ist ein für uns alle ein großes Kompliment“, antwortet der Schlagerstar.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“- Fan Inge hat nur einen Wunsch: viele weitere Sendungen

Bevor sich Inge noch einen Schlagertitel wünschen darf, hat sie aber noch einen anderen Wunsch. „Wir wünschen uns, dass wir noch viele solche schönen Sendungen von Ihnen sehen dürfen“ - und spricht damit wahrscheinlich vielen Schlagerfans direkt aus der Seele.

Für Andy Borg und Stefan Mross geht es Mitte Juli übrigens auf die große Bühne: Die beiden Schlagerstars machen jetzt nämlich gemeinsame Sache. Auch andere Stars, darunter Musikikone Bata Illic, sind mit von der Partie. Verwendete Quellen: ARD/Schlager-Spaß mit Andy Borg