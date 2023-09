„Streng vertraulich“: Jörg Kachelmann lacht über „Kampf der Realitystars“-Anfrage

Von: Lisa Klugmayer

Ein wohl deutlicheres Nein hätte Jörg Kachelmann RTLZWEI nicht geben können. Der Moderator macht sich öffentlich über die „Kampf der Realitystars“-Anfrage lustig.

Köln – Für viele ist Jörg Kachelmann (65) der ewige Wettermann. Doch 2019 bewies er, dass er nicht nur das Wetter voraussagen, sondern auch den deutschen Stars und Sternchen das ein oder andere Geheimnis entlocken kann. Bis zum 23. Dezember 2022 moderierte Kachelmann nämlich an der Seite von Kim Fisher das MDR-Riverboat. Folgt nun der nächste Schritt in seiner TV-Karriere: Das Reality-TV?

„Streng vertraulich“: Jörg Kachelmann lacht über „Kampf der Realitystars“-Anfrage

Das hätte sich zumindest RTLZWEI so gewünscht. Denn wie Jörg Kachelmann auf X (früher: Twitter) verrät, sah ihn der Sender tatsächlich bei „Kampf der Realitystars“. Mit der ironischen Überschrift „Bitte nicht weitersagen, ist streng vertraulich“ teilt der Moderator das Anschreiben der Produktionsfirma mit seinen Fans.

„Selbstverständlich ist uns klar, dass Sie kein Realitystar sind“, heißt es in dem Anschreiben an Jörg Kachelmann. „Dennoch würden wir gern wissen, ob Sie grundsätzlich bereit wären, einen ‚Ausflug‘ in die Realitywelt zu unternehmen und Lust hätten, an unserem Format mitzuwirken und einem Millionenpublikum eine vielleicht völlig neue Seite von sich zu zeigen.“

Die Produktionsfirma denke, dass Kachelmann „ein starkes und sympathisches Mitglied in der Gruppe“ wäre und das Format enorm bereichern würde. Und „das Wetter in Thailand wird bestimmt fantastisch sein“, verspricht man in der E-Mail.

Gage und Frage zu Cathy Hummels: So reagiert Jörg Kachelmann auf „Kampf der Realitystars“-Anfrage

Außerdem wird Jörg Kachelmann darum gebeten, die Anfrage streng vertraulich zu behandeln. Woran er sich offensichtlich nicht gehalten hat. Damit dürfte er die Anfrage sehr publik beantwortet haben: Jörg Kachelmann wird wohl nicht bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen sein.

Auch seine wohl nicht ganz ernst gemeinte Antwort an die Produktionsfirma von RTLZWEI veröffentliche Jörg Kachelmann im Netz „Hallo und danke, wird man da total reich? Und macht das immer noch Frau Hummels?“. Seine Fans sind übrigens begeistert von seiner Reaktion, würden Jörg Kachelmann aber tatsächlich gerne bei „Kampf der Realitystars“ sehen. „Wenn du dabei bist, schaue ich es mir an“, kommentiert ein Fan. „Ich fände es minimalst unterhaltsam“, schreibt jemand anders. „Du könntest dieses Format von innen heraus zerstören“, so das Urteil eines dritten Fans.

Apropos MDR-Riverboat: Selbst einer professionellen „Tagesschau“-Sprecherin wie Judith Rakers unterläuft hier und da mal eine Panne, wie sie bei „Riverboat“ verriet. Nur einen Moment später leistete sich ausgerechnet der MDR selbst einen Patzer. Verwendete Quellen: X/kachelmann@meteo.social