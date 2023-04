Traumschiff-Aus? Staff-Kapitän Martin Grimm bekommt Job bei anderer Reederei angeboten

Von: Lisa Klugmayer

Seit 2019 sticht Martin Grimm regelmäßig mit dem ZDF-Traumschiff in See. Doch müssen sich Fans jetzt von ihm verabschieden? In der Osterfolge muss der Staff-Kapitän eine große Entscheidung treffen.

Vancouver – Seit über 40 Jahren sticht das ZDF-Traumschiff nun schon in See und entführt die Zuschauer an traumhafte Orte. Zu Ostern steuert Florian Silbereisen (41) als Kapitän Prager zur Abwechslung einmal kältere Gewässer an: am 09. April geht es nämlich nach Vancouver/Kanada, in der ZDF-Mediathek können Fans die Folge schon seit dem 1. April schauen. Doch umgeben von traumhafter Natur, muss Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 59) eine schwere Entscheidung treffen. Verlässt er das ZDF-Traumschiff?

Ausstieg beim ZDF-Traumschiff? Staff-Kapitän Martin Grimm bekommt Angebot von anderer Reederei

Während die Passagiere des Traumschiffs mit der Suche nach einem zurückgezogenen Autor, der Reparatur einer Vater-Sohn-Beziehung oder mit der Suche nach der großen Liebe beschäftigt sind, steht Staff-Kapitän Martin Grimm vor einer großen Entscheidung. Eine andere Reederei will ihn nämlich als Kapitän haben. Eine große Chance für ihn. Er ist hin- und hergerissen, das erkennt auch Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 62).

„Martin, was ist los?“, fragt sie den Staff-Kapitän wissend. Martin weiß, dass es keinen Sinn hat, ihr die Wahrheit zu verschweigen, also beichtet er: „Ich habe das Angebot ein eigenes Schiff zu übernehmen“. Die Hoteldirektorin ist überrascht und muss nochmal nachfragen: „Was? Du verlässt uns?“. Doch Martin hat sie noch nicht entschieden, bis jetzt sei es nur ein Angebot. „Was sagt der Kapitän dazu?“, will Hanna schließlich wissen. „Der weiß es noch nicht“, antwortet Martin.

Sie ist die Erste, die sein Geheimnis erfährt: Staff-Kapitän Martin Grimm erzählt Hoteldirektorin Hanna Liebhold von dem Jobangebot. © ZDF/Das Traumschiff Vancouver vom 09. April 2023

Doch er bekommt nicht die Möglichkeit, es Max Parger (Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten) persönlich zu sagen. Der Traumschiff-Kapitän bekommt einen Anruf von der Reederei, der ihn über das Angebot seines Staff-Kapitäns informiert. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Bei einem Landgang in Vancouver will er ihn zur Rede stellen.

„Das Traumschiff“ und seine Kapitäne Bislang waren fünf Schauspieler als „Das Traumschiff“-Kapitän aktiv: Günter König (†71): Folge 1-6 (1981-1982) Heinz Weiss (†89): Folge 7-33 (1983-1999) Siegfried Rauch (†85): Folge 34-70 (1999-2013) Sascha Hehn (68): Folge 71-83 (2014-2019) Florian Silbereisen (41): Folge 85-jetzt (seit 2019)

„Dachte, wir wären ein Team“: ZDF-Traumschiff Kapitän Max Parger stellt Martin zur Rede

Die beiden mieten sich ein Wasserflugzeug und fliegen zu einem See außerhalb von Vancouver. Dort kommt es zum Streit. „Ich dachte, wir wären ein Team. (...) Den Glauben daran habe ich verloren?“, fragt Max Parger seinen Staff-Kapitän enttäuscht. „Den Glauben an meine Loyalität?“, fragt Martin gekränkt. Der Streit eskaliert und die beiden gehen getrennte Wege.

Traumschiff-Kapitän Max Parger ist enttäuscht und stellt Martin Grimm zu Rede. Wird er seinen Staff-Kapitän verlieren? © ZDF/Das Traumschiff Vancouver vom 09. April 2023

Wieder an Board kommt es zum klärenden Gespräch, denn wie sich herausstellt hat Martin das Angebot bereits abgelehnt. „Wieso haben sie mir nicht gesagt, dass sie das Angebot der Reederei bereits abgelehnt hatten, als wir in Vancouver an Land gingen?“, fragt ihn Parger. „Ich war verärgert über Sie. (…) Mir haben Sie vorgeworfen, ich hätte kein Vertrauen in Sie. Dabei hatten Sie das ja noch viel weniger“, so Martin bestimmt. Die Amadea und die Menschen darauf seien wie Familie für ihn. „Haben Sie ernsthaft geglaubt, dass ich Sie und die anderen Kollegen hier im Stich lassen?“, fragt Martin enttäuscht.

Endlich Klarheit: Martin Grimm bleibt auf dem Traumschiff. © ZDF/Das Traumschiff Vancouver vom 09. April 2023

Max Parger sieht seinen Fehler ein und bittet Martin um Verzeihung: „Es tut mir leid. Wie kann ich es wiedergutmachen?“. Da muss er nicht lange nachdenken. „Schreiben Sie diesmal ihre Abschiedsrede alleine. Strafe muss sein“, schmunzelt Martin. „Also gut. Ich freue mich, dass sie bei uns bleiben“, antwortet der Traumschiff-Kapitän und spricht allen Fans damit wohl aus der Seele.

Auch bei Traumschiff-Kapitän Max Prager ist einiges los: Wenn die Zuschauer am Ostersonntag nämlich beim „Traumschiff: Vancouver“ einschalten, werden sie den ersten Kuss von Florian Silbereisen als Kapitän Parger sehen. Für diese Szene sagte Schauspielerin Birthe Wolter sogar eine Promi-Hochzeit ab. Verwendete Quellen: ZDF/Das Traumschiff Vancouver vom 09. April 2023