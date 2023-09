Nach Anmachspruch von Andrea Kiewel im Fernsehgarten: Metalband gibt Statement ab

Von: Diane Kofer

Teilen

Moderatorin Andrea Kiewel flirtete im Fernsehgarten wild mit ihren männlichen Gästen und wurde dafür kritisiert. Jetzt reagiert die Band Angus McSix.

Mainz – Am Wochenende begrüßte Andrea Kiewel (58) zu einer neuen Ausgabe des „ZDF Fernsehgarten“. In der Sendung flirtete die Moderatorin hemmungslos mit ihren männlichen Gästen – insbesondere mit den Mitgliedern der Band Angus McSix. Drummer Manu Lotter (34) hatte es ihr besonders angetan. Doch für ihre Aussagen wurde Andrea Kiewel scharf kritisiert. Die Musiker nehmen sie jetzt in Schutz.

Andrea Kiewels Flirt-Offensive im Fernsehgarten: Angus McSix verstehen Aufregung nicht

Am vergangenen Sonntag (3. September 2023) konnte Andrea Kiewel gar nicht genug von ihren Fernsehgarten-Gästen bekommen. Die 58-Jährige ging auf Tuchfühlung, suchte Körperkontakt und gab offen zu, welchen anwesenden Mann sie besonders attraktiv fand. Die Metal Band Angus McSix konnte bei der gebürtigen Berlinerin besonders punkten. Beim Anblick von Schlagzeuger Manu Lotter, der oberkörperfrei auf der Bühne performte, verkündete sie frei heraus: „Ich nehme den Drummer.“

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Im Nachgang gingen die Zuschauer hart mit Andrea Kiewel ins Gericht – aufgrund ihrer Aussagen wurde ihr Sexismus vorgeworfen. Die Band Angus McSix nahm die TV-Bekanntheit nun öffentlich in Schutz. In einer Pressemitteilung ihres Labels Napalm Records verkündete die Gruppe: „Gestern hatten wir einen wunderbaren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Offenbar haben sich manche Zuschauer über eine ihrer Meinung nach sexistische Äußerung der Moderatorin Andrea Kiewel gestört. Da können wir Entwarnung geben.“

Angus McSix: Mitglieder und Debüt-Album Die Band Angus McSix wurde 2021 gegründet – Thomas Laszlo Winkler ist der Sänger der Gruppe, die sich dem Genre Power Metal zuordnet. Für E-Gitarre und E-Bass ist Sebastian Levermann zuständig, Thalia Bellazecca ist ebenfalls an der E-Gitarre. Manu Lotter ist Schlagzeuger der Band. Die Mitglieder kommen aus Deutschland, Italien und der Schweiz und veröffentlichten am 21. April 2023 ihr erstes Album „Angus McSix and the Sword of Power“ und konnten damit Chart- und Streaming-Erfolge feiern.

„Auf Aussehen reduziert“: Angus McSix sind Fernsehgarten-Situationen gewohnt

Die Musiker rund um Sänger Thomas Winkler (37) hatten mit Andrea Kiewels Flirt-Offensive kein großes Problem – denn offenbar kennen sie Situationen wie diese. „Als Mitglieder einer Metal Band sind wir auf Tour jeden Tag hunderten sexuellen Übergriffen ausgesetzt und werden ohnehin nur auf unser Aussehen reduziert“, ließen sie in ihrem Statement weiter verlauten. „Wir schätzen das sehr, denn etwas anderes haben wir ja auch nicht zu bieten“, fügten sie hinzu.

Andrea Kiewel flirtete im „ZDF-Fernsehgarten“ hemmunglos mit ihren männlichen Gästen und wurde dafür kritisiert. Die Band Angus McSix nahm sie in Schutz. © Imago/ Bobo; ZDF/ Ralph Orlowski

Dass sie aber auch mit ihrer Musik punkten können, konnte das TV-Publikum am Sonntag live verfolgen. Andrea Kiewel stürzte sich aber nicht nur auf die Metal-Gruppe, sie war auch begeistert von Matthias Göth, der einen 31 Tonnen Lastwagen ziehen wollte, und von Lkw-Fahrer Dirk. Die Spieler einer Rugby-Mannschaft stellte sie im Fernsehgarten hingegen vor laufender Kamera bloß. Verwendete Quellen: Pressemitteilung Napalm Records, ZDF-Fernsehgarten