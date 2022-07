Anna-Carina Woitschack ab Herbst bei „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ zu sehen

Teilen

Anna-Carina Woitschack steht bald auf Rollschuhen © RTL2 & Instagram/Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack ist seit einigen Jahren als Schlagersängerin und TV-Moderatorin erfolgreich. In der Sendung „Skate Fever“ versucht sie sich demnächst als Rollschuhläuferin.

Köln – Anna-Carina Woitschack (29) ist ein echtes Multitalent! An der Seite ihres Ehemannes Stefan Mross (46) moderiert die leidenschaftliche Sängerin regelmäßig die TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ aus dem Europa-Park in Rust. Auf der Bühne beweist der Schlagerstar außerdem, dass zu einer gelungenen Performance nicht nur eine schöne Stimme, sondern auch die nötige Bühnenpräsenz, ein Talent zum Tanzen und der richtige Sinn für Mode wichtig sind. Und ab Herbst wagt sich Anna-Carina außerdem an ein neues Projekt! In der TV-Sendung „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ wird sie neben anderen Promis ihr Gleichgewicht auf die Probe stellen.

Auf Instagram kündigte die hübsche Blondine ihre Show-Teilnahme jetzt mit einem gelungenen Schnappschuss an. Auf dem Foto ist sie von hinten vor einem Spiegel abgelichtet, ihr Blick wirkt konzentriert. Modisch scheint Anna-Carina das Show-Konzept bereits vollkommen verinnerlicht zu haben: In typischer Achtziger-Jahre-Manier trägt sie ein neonpinkes Crop-Top sowie ein leuchtend gelbes Schweißband um den Kopf. Ihre wellige blonde Mähne ist zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden. Ihre Fans können sich also auf etwas gefasst machen!

Anna-Carina Woitschack freut sich riesig auf ihre Teilnahme bei „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“

„Es ist offiziell! Ich bin bei ‚Skate Fever – Stars auf Rollschuhen‘ dabei“, kündigt Anna-Carina Woitschack unter ihrem Beitrag an. Auch das Konzept des neuen TV-Formats erklärt der Schlagerstar: „Acht Teams mit jeweils zwei Prominenten treten in mehreren Shows gegeneinander an und kämpfen um den Titel des besten Rollerskate-Dance-Paars und um den begehrten Rollschuhpokal.“ Welcher Promi an ihrer Seite auf das Parkett rollt verrät die beliebte Sängerin allerdings noch nicht.

Eines ist jedoch klar: Anna-Carina wird bei „Skate Fever“ ebenso Vollgas geben wie bei ihren Auftritten als Schlagermusikerin! „Auf unsere Performances werden wir im wochenlangen, intensiven Training von erfahrenen Rollschuh-Coaches und Choreografen vorbereitet“, schreibt sie in ihrem Posting weiter. Wer sie und sieben weitere Promis im Roller-Derby sehen will, der sollte regelmäßig die Updates auf Anna-Carinas Instagram-Account checken. Bisher bekannt ist, dass „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ im kommenden Herbst auf RTL II ausgestrahlt wird.