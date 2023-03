Anna Ermakova: Wie reich ist die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin eigentlich?

Von: Teresa Knoll

Teilen

Anna Ermakova gehört bei „Let‘s Dance“ 2023 zu den Favoriten. Sie verdient ihr Geld als Model. Lesen Sie hier, wie reich die Tochter von Boris Becker eigentlich ist:

„Besenkammer-Affäre“ ist der zwar passende, aber nicht gerade schmeichelhafte Name, den die Liaison von Boris Becker und Angela Ermakova trägt. Das Ergebnis, die süße Tochter Anna Ermakova, zeigt dagegen allen, was sie drauf hat. Mittlerweile tanzt sie sich bei „Let‘s Dance“ in die Herzen der Zuschauer. Dass Anna Model ist, dürfte den meisten bekannt sein.

MANNHEIM24 verrät, wie viel Vermögen die Becker-Tochter Anna Ermakova schätzungsweise hat.

Berühmt geworden ist die Tochter von Boris Becker durch die Affäre ihrer Eltern, schon lange bevor sie selbst im Rampenlicht stand. Schon während der Schulzeit übernahm sie erste Modeljobs und trat damit in die Fußstapfen ihrer Mutter. (resa)