Achtung, Spoiler! Gewinner-Paar vom „Sommerhaus der Stars“ steht fest

Von: Fabienne Schimbeno

Auf RTL+ ist das große Staffelfinale bereits seit dem 5. Oktober online. Wir verraten schon jetzt, wer das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewonnen hat:

Es waren harte Zeiten, durch die die Promis da die letzten Tage gegangen sind: Für mehrere Tage waren insgesamt acht Paare in einem kleinen Bauernhaus in Nordrhein-Westfalen untergebracht. In regelmäßigen Spielen kämpften sie um ihren Verbleib im „Sommerhaus“, in Folge 10 ist endlich Schluss mit Drama! In einem Finale entscheidet sich, wer das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewonnen hat, berichtet MANNHEIM24.

„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Promi-Paare ziehen ins Finale

Noch bevor die Promis zu ihrer letzten Challenge antreten, müssen zuvor noch diverse Entscheidungen getroffen werden. Marco und Christina und Vanessa und Diogo war es bereits gelungen, sich für das Halbfinale im „Sommerhaus der Stars“ zu saven. In einer Exit-Challenge müssen Cosimo und Nathalie gegen Antonia und Patrick antreten: Die beiden Paare haben es nicht geschafft, sich für die nächste Runde zu sichern.

Wer wird das Sommerhaus der Stars gewinnen? © RTL/Stefan Gregorowius

In einem direkten Duell geben die Promis noch einmal alles. Am Ende sind es Patrick und Antonia, die das Spiel für sich entscheiden können. Doch damit nicht genug! In einer weiteren Challenge entscheidet sich, wer ins Finale von „Sommerhaus der Stars“ einzieht: Vanessa und Diogo müssen das „Sommerhaus der Stars“ leider verlassen. Damit stehen Patrick und Antonia und Marco und Christina im Finale.

Finale im „Sommerhaus der Stars“: Dieses letzte Spiel erwartet die Promis

Wehmütig verlassen Vanessa und Diogo das „Sommerhaus der Stars“, die beiden waren eigentlich erst vor kurzem eingezogen. Die zwei Final-Pärchen machen sich derweil schon warm für ihre allerletzte Challenge: In einem allerletzten Spiel entscheidet sich, wer das „Sommerhaus der Stars“ gewinnt und eine Gage von 50.000 Euro mit nach Hause nimmt:

Im „Spieleschuppen“ warten schon zwei Berge voller Sand auf die Stars. Beim Final-Spiel müssen die Promis ihre Gesichter aus dreißig Puzzle-Teilen zusammensetzen. Die Puzzle-Teile befinden sich am Boden der vor ihnen aufgestellten Sandkisten. Wer das Puzzle am schnellsten zusammensetzt, gewinnt das „Sommerhaus“ und ist „Promi-Paar 2022“.

„Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar gewinnt die Show auf RTL

Schon nach wenigen Sekunden geben die Promis alles: Es wird gebuddelt, was das Zeug hält. Marco und Christina sind die ersten, die die Puzzle-Teile ausgraben können. Besonders tricky: Jedes Paar hat auch die Teile des jeweils anderen in seiner Kiste. Das heißt: Patrick und Antonia haben Bilder von Marco und Christina und Marco und Christina haben Bilder von Patrick und Antonia.

Im „Sommerhaus“ liegen die Nerven so langsam blank: Patrick und Antonia liegen mit deutlichem Vorsprung vorne, bei Marco und Christina kracht das Puzzle immer wieder zusammen. Am Ende ist es Team „Bauer“, das das Spiel für sich entscheiden kann! Patrick und Antonia haben es geschafft, das Puzzle am schnellsten zusammenzubauen. Damit sind sie Sieger-Paar vom „Sommerhaus der Stars“ 2022!

Sieger-Paar im „Sommerhaus“ steht fest – wann das große Wiedersehen läuft

Im „Spieleschuppen“ ist die Freude derweil groß! Patrick und Antonia lassen die Korken knallen, jubeln. „And I would do anything for love“, ertönt es im Hintergrund. Was die beiden Promis schlussendlich zu ihrem Sieg zu sagen haben, erfahren die Zuschauer im Finale noch nicht.

Das große Wiedersehen vom „Sommerhaus der Stars“ ist nicht vorab auf RTL+ verfügbar. MANNHEIM24 hat für Dich zusammengefasst, wann und wo Du das Wiedersehen vom „Sommerhaus“ auf RTL gucken kannst. Für alle, die keinen Premium-Account bei der Online-Streamingplattform RTL+ besitzen, gibt‘s das Finale am Sonntag, den 9. Oktober noch einmal in voller Länge im TV. Fakt ist: Das war das „Sommerhaus der Stars“ 2022! (fas)