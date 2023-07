Aus diesem Grund schalteten am Donnerstag um 21:45 Uhr reihenweise Zuschauer die ARD ab

ZDF profitiert

Am Donnerstag (20. Juli) erlangte die ARD fantastische Einschaltquoten mit einer Wiederholung des „Bozen-Krimi“. Die Nachfolgesendung „Monitor“ musste einen herben Verlust einstecken.

Berlin – Die ARD versucht sich in den Sommermonaten an Wiederholungen des „Bozen-Krimi“ am Donnerstagabend zur besten Sendezeit zur Primetime um 20:15 Uhr. Auch am 20. Juli ging die Krimi-Serie mit Chiara Schoras (47) in der Hauptrolle auf Sendung.

Die 15. Folge mit dem Titel „Vergeltung“ lockte laut DWDL-Zahlenzentrale 4,91 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum ab drei Jahren vor die Bildschirme und holte sensationelle 22,8 Prozent Marktanteil. Damit war der „Bozen-Krimi“ beim Gesamtpublikum ganz klar auf Platz eins der meistgesehenen Sendungen des Tages. Danach ging es allerdings aus quotentechnischer Sicht steil bergab.

Bei Nachfolge-Sendung „Monitor“ schwindet das Zuschauerinteresse

Um 21:45 Uhr - im Anschluss des Krimis - sendete die ARD die Doku-Sendung „Monitor“. Bei der Ausgabe am Donnerstag (20. Juli) mit dem Titel „Das Krebskartell“ schalteten nach dem „Bozen-Krimi“ rund 2 Millionen Menschen ab. Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, sahen die Dokumentation 2,80 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 13,8 Prozent und einem sechsten Platz in den meistgesehenen Sendungen des Tages.

Die „Tagesthemen“ mit den Moderatoren Ingo Zamperoni (49) und Susanne Daubner (62) konnten den steilen Abwärtstrend am Abend stoppen, obschon sie auch einen leichten Verlust der Zuschauerzahl einstecken mussten. 2,71 Millionen Menschen blieben nach „Monitor“ dem Sender ARD treu. Die Nachrichtensendung bescherte dem ersten Programm einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Am Montag (17. Juli) kämpften die „Tagesthemen“ allerdings stark mit ihren Einschaltquoten zu einer ungewöhnlichen Sendezeit und mussten herbe Zuschauerverluste einstecken.

ZDF holt mit „heute-journal“ erneut Traumquoten

Das ZDF sendete zwei Wiederholungen der Comedy-Serie „Mein Freund, das Ekel“ ab 20:15 Uhr aus. Die Folgen sahen 2,07 und 2,24 Millionen Menschen. Danach ging es für den Sender steil nach oben. Die „heute-journal“-Nachrichten liefen wie gewohnt um 21:45 Uhr. Die Sendung mit dem Moderations-Duo Dunja Hayali (49) und Hanna Zimmermann (35) sahen 3,39 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 16,6 Prozent entspricht und ihnen einen dritten Platz beim Gesamtpublikum ab drei Jahren bescherte.

Anhand der Zahlen lässt sich mutmaßen, dass nach dem „Bozen-Krimi“ in der ARD, der bis 21:45 Uhr lief, viele TV-Zuschauer zum ZDF wechselten.

Die Quoten bei der jüngeren Zielgruppe zwischen 14- und 49 Jahren in der ARD und im ZDF

In der Zielgruppe zwischen 14- und 49 Jahren schauten 0,29 Millionen Menschen den Krimi in der ARD. Die nachfolgende Dokumentation „Monitor“ schauten immerhin noch 0,22 Millionen Menschen, also ein nicht so signifikanter Absturz wie beim Gesamtpublikum. Die „Tagesthemen“ schalteten dann wieder etwas mehr Menschen ein: 0,31 Millionen.

Der „Bozen-Krimi" mit Chiara Schoras bescherte der ARD am Donnerstag (20. Juli) Traumquoten. Nach einem steilen Absturz der Quoten im Anschluss konnten die „Tagesthemen" mit Ingo Zamperoni wieder solide Einschaltquoten einfahren.

Interessant: Die zweite Folge von „Mein Freund, das Ekel“ schauten in der jüngeren Zielgruppe 0,20 Millionen Menschen. Die anschließenden Nachrichten im ZDF verfolgten um 21:45 Uhr 0,28 Millionen Menschen. Damit schauten die „Tagesthemen“ im Ersten etwas mehr Menschen als das „heute-journal“, wohingegen der Unterschied beim Gesamtpublikum über einer halben Million Menschen mehr zugunsten des „heute-journal“ liegt.

Auch am Mittwoch (19. Juli) wechselten die Zuschauer vom gut laufenden Programm der ARD zur Primetime im Anschluss zum „heute-journal“ um 21:45 im ZDF, wie aus dem AdScanner-Daten von dwdl.de hervorgeht. Verwendete Quellen: dwdl.de

