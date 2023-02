ARD blockiert „Rote Rosen“-Sendung in der Mediathek: Zuschauer sauer

ARD blockiert „Rote Rosen“-Sendung in der Mediathek © Thorsten Jander/Design Esther Schwarz/ARD

Die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ hat eine internationale Fangemeinde. Doch Zuschauer außerhalb Deutschlands können ab jetzt nicht mehr so einfach neue Folgen anschauen.

Lüneburg – „Rote Rosen“-Zuschauer weltweit sind stinksauer: Seit die 21. Staffel der megabeliebten ARD-Telenovela am vergangenen Freitag im Ersten startete, sind die Folgen der Soap nicht mehr von überall aus im Internet abrufbar. Zuvor waren eingefleischte Fans außerhalb von Deutschland nicht darauf angewiesen, einen Zugang zum deutschen öffentlich-rechtlichen Programm zu besitzen. Sie konnten ganz einfach die ARD-Mediathek aufrufen und die neuesten Abenteuer aus dem „Rote Rosen“-Universum ganz einfach im Netz streamen. Doch das ist ab jetzt nur noch von in Deutschland positionierten Servern möglich.

Internationale Fans gehen deshalb im Netz auf die Barrikaden. Unter den Beiträgen auf dem offiziellen Instagram-Account der Seifenoper häuft sich die Kritik und Zuschauer wollen wissen, weshalb sie „Rote Rosen“ nicht mehr von überall auf der Welt aus schauen können. Die ARD legte dazu jetzt eine Erklärung vor: Offenbar gebe es neue Verträge mit der Produktionsfirma des TV-Formats. Diese Abmachungen sehen das sogenannte Geoblocking vor, bei dem geprüft wird, ob die IP-Adresse des Webseitenbesuchers aus dem Ausland stammt.

Internationale „Rote Rosen“-Fans können ihre Lieblingssoap nicht mehr anschauen

Die „Rote Rosen“-Videos „sind also leider nur noch in Deutschland abrufbar“, teilte ein Sprecher der ARD auf Nachfrage mit. Eine Änderung dieser Regelung in der nahen Zukunft scheint eher unwahrscheinlich. Es steht weiter zu lesen: „Das sind vertragliche Vorgaben, wir bitten um Ihr Verständnis.“ Fans der Seifenoper im Ersten, die nicht in Deutschland wohnen, müssen sich also demnächst einige Tricks einfallen lassen, um die neuesten Geschichten rund um ihre Lieblingscharaktere mitzuerleben.

Wie unter anderem „Tag24“ berichtet, tauschen sich findige TV-Zuschauer jedoch bereits jetzt auf Social Media über Möglichkeiten aus, „Rote Rosen“ auch außerhalb Deutschlands zu streamen. Ein sogenannter VPN (Virtual Private Network) installiert werden, durch den vorgetäuscht wird, dass der Internetnutzer auf Server aus Deutschland zurückgreift. Wie das ganze funktioniert, lässt sich im Netz ziemlich leicht herausfinden.