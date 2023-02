ARD eröffnet Studio in Kiew

Die ARD eröffnet ein Studio in Kiew. © Fabian Sommer/dpa

Unabhängige Berichterstattung ist gerade in Kriegszeiten eminent wichtig. Dafür will die ARD in Kiew präsent sein.

Kiew/Köln - Die ARD richtet ein neues Studio im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein. Das teilte der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR), der die Federführung innehat, am Freitag in Köln mit. Wer die Leitung übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Die Ukraine zählte bislang zum Berichtsgebiet des ARD-Studios Moskau.

Seit einem Jahr führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. WDR-Intendant Tom Buhrow sagte: „Wir wissen nicht, wann dieser Krieg enden wird. Seine Folgen werden uns auf jeden Fall noch sehr lange beschäftigen.“ Der Senderchef ergänzte: „Umso wichtiger ist es, dass wir längerfristig in Kiew präsent sind, um für unser Publikum eine unabhängige Berichterstattung aus dem Land sicherstellen zu können.“ dpa