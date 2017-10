In ARD-Film: Dieser Bub wird Sie zu Tränen rühren

Er sieht ein bisschen aus wie Michel aus Lönneberga und beantwortet Interviewfragen reflektierend. Im ARD-Film „Zuckersand“ hat Tilman Döbler sogar eine Hauptrolle inne.

München - Die Filmwelt ist ja keine, nun ja, von Eitelkeiten freie. Wie erfrischend kommt da dieser kleine Mann daher: Tilman Döbler heißt er, hellblond wie Michel aus Lönneberga ist er und hat mit seinen elf Jahren schon einen Charme, dass am Mittwochabend Millionen Zuschauer verzückt vor dem Fernseher sitzen werden. Dann zeigt die ARD das ungemein berührende Drama „Zuckersand“. In der Hauptrolle: Tilman aus Berlin als Fred.

Brandenburg Ende der Siebziger. Fred und Jonas (Valentin Wessely) sind beste Freunde. Doch Jonas’ Mutter stellt einen Ausreiseantrag - was Freds Vater (Christian Friedel) dazu veranlasst, seinem Sohn jeden Kontakt zu Jonas zu verbieten. Tilman kennt das aus seinem eigenen Leben. Nein, sein Vater würde ihm so etwas nicht antun. Aber einen Freund zu verlieren, das hat der Elfjährige schon erlebt. „Der ist damals nach Köln gezogen. Das kann man vergleichen“, erzählt er.

#notheidisgirl: Mega-Protest gegen Heidi Klum und GNTM

Auch bei Bully-Thriller vor der Kamera

Tilman sitzt in der Lobby eines Münchner Hotels, in einer halben Stunde kommt das Taxi zum Bahnhof. Dann geht es für seinen Papa und ihn nach Berlin. Wochenende, ein Tag Schule - und wieder zurück gen München. Denn zurzeit dreht Tilman bereits sein nächstes Projekt: In Michael Bully Herbigs Thriller „Ballon“ übernimmt er einen Part. Viel erzählen darf er noch nicht. Klar ist, es geht um die Flucht einer Familie aus der DDR. „Meine Rolle ist nicht riesig, aber ich habe trotzdem 30 Drehtage, weil ich zu der Familie gehöre und deshalb muss ich überall dabei sein“, verrät er. Die Hälfte des Pensums ist geschafft.

Der „Akte X“-Trailer zur neunten Staffel ist online

Tilman ist keiner, der protzt. In seiner Rolle als Fred gelingt es ihm, zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit zu pendeln; und genauso zeigt er sich auch im Gespräch. Fragt man ihn, wie seine Schulkameraden auf seine Schauspielerei reagieren - denn vor „Zuckersand“ hat er schon bei „Wir sind die Rosinskis“ und „Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper“ mitgewirkt, kommt kein abgedroschenes „Die freuen sich alle für mich“, sondern er zögert, überlegt und sagt dann: „Ich bin nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gekommen und habe seitdem keinen Film gedreht. Ich weiß noch nicht, wie sie damit umgehen. Ich habe eher ein bisschen Angst, dass manche damit vielleicht nicht gut umgehen können.“ Dabei darf man diesem Buben seinen Erfolg von Herzen gönnen. Zumal er eher zufällig zur Schauspielerei kam. Er spielte in einer Theatergruppe, nach einer Aufführung sprach ihn eine Agentin an, ob sie ihn in seine Kartei aufnehmen dürfe. Durfte sie. Und prompt kam die erste Anfrage.

Tatort-Regisseur im Interview zur Kritik: „Wir haben nichts erfunden“

Kinderbetreuer für die Wartezeiten zwischen Drehs

Kein Wunder, denn der Spaß an der Arbeit ist dem Buben anzusehen. „Es macht immer Spaß“, sagt er und strahlt. Klar gibt’s auch mal Tage, da ist man müde von der Reiserei oder von einem Nachtdreh tags zuvor. Aber wenn er dann ans Set kommt, freut er sich immer riesig, alle wiederzusehen. Und für die nervigen langen Wartezeiten zwischen den Drehs gibt’s ja immer einen Kinderbetreuer. „Dann spielen wir Karten oder ich übe Vokabeln und mache Hausaufgaben“, alles wunderbar.

Beste Voraussetzungen für eine Karriere. Kann er sich das vorstellen? Da antwortet Tilman genauso professionell, wie er sich zuvor beim Shooting mit der Fotografin zeigte. Die brauchte nur ein paar Minuten, um gleich ein Dutzend tolle Porträts von ihm zu haben. „Ob das immer klappt mit der Schauspielerei, weiß man natürlich nicht. Aber vom jetzigen Zeitpunkt aus kann ich sagen, dass ich sehr gern Schauspieler werden würde.“ Ein großes Publikum ist ihm in ­jedem Fall gewiss.

Katja Kraft

„Zuckersand“, Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD