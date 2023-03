Nach über zwei Jahren Wartezeit: ARD setzt erfolgreiche Filmreihe „Daherim in den Bergen“ fort

Von: David Maciejewski

Im April 2021 zeigte die ARD zuletzt einen Film der Reihe „Daheim in den Bergen“. Seitdem warten Fans auf eine Fortsetzung – die jetzt angekündigt wurde.

Dortmund – Das Genre Heimatfilme ist nach wie vor sehr beliebt im deutschen Fernsehen. Das weiß besonders die ARD ziemlich gut, feierte der öffentlich-rechtliche Sender damit doch so einige Erfolge. 2018 startete beispielsweise die Filmreihe „Daheim in den Bergen“ überaus erfolgreich. Zuschauer warten nun aber schon seit 2021 auf neue Folgen, wie RUHR24 berichtet.

ARD setzt erfolgreiche Filmreihe fort – nach zwei Jahren Wartezeit

Fans von „Die Kanzlei“ freuen sich aktuell über eine Fortsetzung des ARD-Krimis – auch in Sachen „Daheim in den Bergen“ gibt es jetzt positive Nachrichten. Noch in diesem Jahr soll es zwei neue Episoden in Spielfilmlänge geben, die über die vergleichsweise lange Wartezeit hinwegtrösten dürften.

Zuvor war seit 2018 damit zu rechnen, dass die ARD zwei Filme von „Daheim in den Bergen“ pro Jahr ausstrahlt. Doch 2022 ging es leider nicht weiter mit der Reihe. 2023 sieht das wieder anders aus – am 5. und am 12. Mai können Zuschauer im Ersten wieder einschalten und je einen neuen Film um 20.15 Uhr bewundern, wie fernsehserien.de berichtet.

Die ARD zeigt zwei neue Ausgaben von „Daheim in den Bergen“. © Arvid Uhlig/ARD Degeto

ARD zeigt zwei neue Filme von „Daheim in den Bergen“ – zwei weitere wurden bereits gedreht

Doch damit nicht genug: Zwei weitere Filme wurden im Sommer vergangenen Jahres gedreht und sind quasi bereits in der Warteschlange. Wann genau sie ausgestrahlt werden, ist aktuell noch unklar. Im Normalfall dürften sie ihren Weg aber im April oder Mai 2024 ins TV-Programm der ARD finden (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Die Titel der insgesamt vier noch ungezeigten „Daheim in den Bergen“-Filme stehen auch schon fest – wenngleich sie vorerst noch als Arbeitstitel gelistet werden. Den Anfang machen dieses Jahr „Die Zweitgeborenen“ und „Auf eigenen Beinen“. Später folgen „Blick nach vorn“ und „Schulter an Schulter“.

Cast von „Daheim in den Bergen“ kehrt für die neuen Folgen in der ARD zurück

Zuschauer dürfen sich natürlich über eine Rückkehr der bekannten Darsteller rund um Christoph M. Ohrt, Matthi Faus und Theresa Scholze freuen. Gemischte Reaktionen dürfte derweil hervorrufen, dass die ARD mehrere Krimis für neue Serien für die Mediathek streicht.