ARD holt Krimi „Die Bestatterin“ nach zwei Jahren Pause ins TV-Programm zurück

Von: David Maciejewski

Teilen

Anna Fischer schlüpft in dem ARD-Krimi „Die Bestatterin“ in die Rolle der Lisa Taubenbaum – jetzt geht es in ihren bereits dritten Fall im Ersten.

Dortmund – Alle zwei Jahre zeigt die ARD eine neue Ausgabe von „Die Bestatterin“. Nach ihrem Debüt im Jahr 2019 und ihrem zweiten Einsatz im Jahr 2021 geht es für Anna Fischer als Lisa Taubenbaum in „Zweieinhalb Tote“ nun auch 2023 als Hobby-Kriminologin weiter, berichtet RUHR24.

ARD holt Krimi „Die Bestatterin“ nach zwei Jahren Pause ins TV-Programm zurück

Schon am Donnerstag (30. März) wird der neue 90-Minüter von „Die Bestatterin“ um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Das TV-Publikum darf sich auf einen neuen und vor allem spannenden Fall von Anna Fischer freuen. Auch ein anderer Krimi feiert nach einem Jahr Wartezeit sein Comeback in der ARD.

Doch worum geht es eigentlich? In ihrer Rolle als Lisa Taubenbaum muss sich Anna Fischer in ihrem Bestattungsunternehmen um zwei Leichen eines Autounfalls kümmern. Dabei fallen der „Bestatterin“ diverse Ungereimtheiten auf – und die gilt es als Hobby-Kriminologin natürlich aufzuklären.

Anna Fischer ermittelt zum dritten Mal als „Die Bestatterin“ im ZDF. © Daniel Schmid/SWR

Ein dritter Mann, der mit dem verstorbenen Duo in Verbindung steht, wird zudem vermisst. Als er nach mehreren Tagen plötzlich wieder auftaucht, schweigt er eisern zu dem Unfall. Und doch scheint er mehr über den Unfallhergang zu wissen, als es zunächst den Anschein hat (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Dritter Film von „Die Bestatterin“: Anna Fischer will sich nicht auf Fortsetzungen festlegen

Wie es nach dem dritten Film „Zweieinhalb Tote“ mit „Die Bestatterin“ im ZDF weitergeht, das steht noch nicht fest. Anna Fischer will sich bisher jedenfalls noch nicht festlegen, wie sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (DPA) verraten hat.

„Wie sich alles weiterentwickelt, kann ich nicht sagen – ich mache keine Pläne, um ehrlich zu sein. Jeder Tag kann ein anderer sein“ erklärte die Schauspielerin. Ob es also noch einen vierten, fünften oder gar sechsten Teil von „Die Bestatterin“ geben wird, muss sich erst noch zeigen.