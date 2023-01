ARD-Sender ersetzt Jörg Pilawa: Neuer Moderatorin schlägt Hass entgegen

Von: David Maciejewski

Teilen

Jörg Pilawa ist als Moderator der „NDR Quizshow“ ausgeschieden. Seine Nachfolgerin Laura Karasek hat es zum Start nicht leicht.

Hamburg – In die Fußstapfen eines Jörg Pilawa zu treten, ist nicht leicht – Laura Karasek hat es getan und am Mittwoch (28. Dezember) erstmals die „NDR-Quizshow“ moderiert. Der Start verlief insgesamt erfolgreich – dennoch gab es offenbar auch negative Rückmeldungen für die Moderatorin, wie RUHR24 berichtet.

ARD-Sendung ersetzt Jörg Pilawa: Neue Moderatorin bekommt Hate von Frauen

Jörg Pilawa ist Anfang 2022 zu Sat.1 gewechselt. Der Moderator musste bei diversen ARD-Sendern ersetzt werden. Beim NDR entschied man sich für Laura Karasek, die seit Mittwoch (28. Dezember) die „NDR-Quizshow“ moderiert – die neben „Wer wird Millionär“ älteste noch laufende Quizsendung im deutschen Fernsehen.

Die Freude bei der 40-Jährigen war schon im Vorfeld riesig: „Es war immer mein großer Traum, selbst mal eine Quizshow zu moderieren. Jetzt Gastgeberin dieser traditionsreichen Sendung zu werden, ist eine große Ehre für mich“, verriet sie. Leider hatte sie jedoch sogleich mit Hate zu kämpfen.

„Woher kommt das?“ Laura Karasek ärgert sich auf Instagram über Hate als NDR-Moderatorin

In einer Insta-Story schrieb Laura Karasek zunächst positives: „Ich freue mich, dass die Sendung gestern so erfolgreich war und danke euch sehr.“ Zuvor bedankte sie sich bereits für die Quote und die zahlreichen Rückmeldungen und Glückwünsche zu ihrer ersten „NDR-Quizshow“-Sendung (mehr Promi- & TV-News auf RUHR24).

„Und an die paar Hater – leider fast ausschließlich Frauen“, richtete sich Laura Karasek schließlich auch noch. „Woher kommt das? Warum finden wir andere Frauen im Fernsehen so unerträglich?“ Mit welchen Nachrichten sich die Moderatorin genau auseinandersetzen musste, hat sie nicht verraten.

Laura Karasek ersetzt Jörg Pilawa in NDR-Show und bekommt Hate von Frauen. © Ervin Monn/Imago, F. Kern/Future Image/Imago; Collage: RUHR24

„NDR-Quizshow“ mit Laura Karasek startet erfolgreich mit Prominenten-Special

Die Freude über den erfolgreichen Einstand dürfte aber nur kurz getrübt gewesen sein. Gleich in der ersten „NDR-Quizshow“ mit Laura Karasek gab es schließlich ein Prominenten-Special. Mit dabei waren Franziska Knuppe, Mike Krüger, Reinhold Beckmann, Axel Prahl, Mousse T., Katja Ebstein, Wolfgang Lippert, Meret Becker und Sabine Postel. Wer das Debüt von Laura Karasek verpasst hat, kann es in der ARD-Mediathek nachholen.