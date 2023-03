ARD sendet Wiederholung von Beatrice Egli Show zweimal im Juni

Teilen

Am 15. April zeigt die ARD die neue Folge der Beatrice Egli Show. Weil das Interesse an dem Format so groß zu sein scheint, laufen im Juni gleich zwei Wiederholungen.

Berlin – Beatrice Egli (34) tritt auch im Jahr 2023 wieder mit ihrer „Beatrice Egli Show“ im Fernsehen auf. Dieses Mal bekommt sie sogar mehr Sendezeit und Sendeplätze, als sie gedacht hätte. Nicht nur, dass die Show dieses Mal sogar im Ersten läuft, sie wird auch noch von zwei anderen Sendern wiederholt.

Am 15. April begrüßt Beatrice Egli ab 20.15 im ARD ihre Gäste aus der Schlager- und TV-Branche. Zu Gast sind dieses Mal Sängerin Mireille Mathieu, Sänger Peter Maffay, Komiker Bülent Ceylan, die Band PUR, Schlagersängerin Melissa Naschenweng, Schlagerstar Nik P., Sängerin Ute Freudenberg, der irische Sänger Johnny Logan, Schlagernachwuchs Luna Klee und einige Darsteller des Musicals „Tanz der Vampire“.

Dass die kommende Show im Ersten ausgestrahlt wird, hat auch Beatrice Egli selbst überrascht. „Ich bin völlig aus dem Häuschen“, verriet sie schon Anfang des Jahres laut SWR. „Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz.“

Beatrice Eglis Schlagershow im Ersten: Gleich zweimal wird die Sendung wiederholt

Nach der ersten Ausstrahlung im ARD wird Beatrice Eglis Schlagersendung noch zwei weitere Male wiederholt werden. Der SWR und der MDR, beide zum ARD gehörig, strahlen die Sendung gleichzeitig noch einmal am 10. Juni 2023 aus. Offenbar haben sie großes Vertrauen in Beatrice Egli und ihre Gäste, denn die Erstausstrahlung wird zeitgleich mit dem Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen sein.

Am 15. April geht die Beatrice Egli Show in die nächste Runde. Wer die Erstausstrahlung verpasst, kann sich im Juni eine der beiden Wiederholungen anschauen. © IMAGO/Future Image

Um Fans und Produzenten nicht zu enttäuschen, lernt Beatrice bereits seit Wochen ihr Textbuch zur Show. Am 20. März postete sie ein PR-Bild von sich auf Instagram und schrieb dazu: „Ich sitze im Flieger und lese das Buch zur „Beatrice Egli Show“. Dieses aufregende Kribbeln im Bauch macht mich heute glücklich.“ Ein paar Tage später spazierte die Sängerin durch Hamburg und teilte ein Bild von sich unter einem Kirschblütenbaum: „Heute habe ich an der frischen Luft und beim Spazierengehen mein Textbuch gelernt.“ Bei so viel akribischer Vorbereitung kann ja nichts mehr schiefgehen.