ARD streicht „In aller Freundschaft“ aus dem Programm

Fans von „In aller Freundschaft“ müssen noch eine Weile auf die nächste Folge warten. Grund dafür ist wie so oft ein Fußballspiel.

Leipzig – Bei „In aller Freundschaft“ wird es gerade so richtig spannend: Die beiden Serienfiguren Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann scheinen endlich zueinander zu finden, doch was bei den zwei Ärzten schlussendlich wirklich passiert, steht noch eine Weile in den Sternen. Denn Fans der ARD-Show müssen sich noch ein bisschen gedulden, bevor die nächste Episode von „In aller Freundschaft“ über die Fernsehbildschirme flimmert. Grund dafür ist wie so oft der Lieblingssport der Deutschen: Fußball.

Ab 20:15 Uhr wird heute nämlich die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals live im Ersten zu sehen sein. Auf dem Platz stehen sich dabei der SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Es ist nicht das erste Mal, dass Fußballfans Vorrang vor anderen TV-Zuschauern haben. Regelmäßig wird das geplante Programm für wichtige Spiele kurzfristig geändert.

„In aller Freundschaft“ wird erst am 25. Oktober wieder im Ersten zu sehen sein

Wer unbedingt wissen will, was bei „In aller Freundschaft“ als nächstes passiert, der muss sich leider noch bis nächsten Dienstag gedulden. Dann wird nämlich wie gewohnt die neue Folge der beliebten ARD-Sendung ausgestrahlt werden. Hoffentlich werden Fans in der kommenden Episode auch endlich erfahren, was genau zwischen Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann läuft.

Auch ein Streit zwischen Ina Schulte und ihrem Freund Martin Stein wird Thema in der nächsten Ausgabe von „In aller Freundschaft“ sein. Wie immer können sich Fans der TV-Show also auf eine Menge Drama in der Arztserie gefasst machen. Die 992. Folge mit dem Titel „Augenblicke“ wird am 25. Oktober wie gewohnt um 21:00 Uhr in der ARD zu sehen sein.