Estefania Wollny bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross kann bei Ankündigung nicht ernst bleiben

„Möchte ich unbedingt mal kennenlernen“

+ © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags Dass Estefania Wollny kommende Woche bei „Immer wieder sonntags“ auftritt, sorgte bei Stefan Mross augenscheinlich für Erheiterung (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Kommenden Sonntag darf Estefania Wollny mit ihrer neuen Single „Sommerliebe“ bei „Immer wieder sonntags“ ran. Der anstehende Auftritt der 20-jährigen Nachwuchssängerin sorgt allerdings jetzt schon für beste Laune: Als Stefan Mross seine Gästeliste vorliest, kann er sich das Lachen nicht verkneifen.

Rust - Bei „Immer wieder sonntags“ (alle News zur Schlagershow) möchte man in dieser Staffel auf eine buntere Mischung an Gästen setzen, als es in den Vorjahren noch der Fall war. Dass Estefania Wollny kommenden Sonntag (10. Juli) in seiner Schlagershow auf der Bühne stehen wird, scheint Stefan Mross allerdings eher zu belustigen.

Estefania Wollny kommt zu „Immer wieder sonntags“ – Ankündigung bringt Stefan Mross zum Lachen

Ein Mitglied der Wollnys bei „Immer wieder sonntags“? Bis vor kurzem schien das noch unmöglich, doch Estefania Wollny versucht sich inzwischen als Sängerin und sorgte zuletzt mit ihrer Single „Sommerliebe“ für Diskussionen unter den Fans. Ihren Titel darf die 20-Jährige nun jedoch bei Stefan Mross höchstpersönlich präsentieren – ein Umstand, der den Moderator beim Verlesen der Gäste seiner nächsten Sendung nicht ganz ernst bleiben ließ.

+ Dass Estefania Wollny kommende Woche bei „Immer wieder sonntags“ singt, belustigte nicht nur Stefan Mross – auch aus dem Publikum erklangen einige Lacher © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

„Wir haben Bernd Stelter dabei, wir haben die Nockis dabei, wir haben dabei...“, begann der 46-Jährige seine Ankündigung, brach dann jedoch in Lachen aus, musste sich kurz sammeln und fuhr dann grinsend fort: „Möchte ich unbedingt mal kennenlernen: Estefania von den Wollnys!“ Danach verlor Stefan Mross noch einmal kurz die Fassung, lachte erneut laut los, während auch aus dem Publikum vereinzelte Lacher zu vernehmen waren.

Nach „ZDF-Fernsehgarten“-Auftritt: Estefania Wollny darf bei Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“ ran

Was an Estefania Wollnys bevorstehendem „Immer wieder sonntags“-Auftritt (Immer wieder sonntags: Alle Sendetermine im Überblick) so lustig sein soll, behielt Stefan Mross allerdings für sich und versprach immerhin: „Da wird‘s Stimmung geben!“ Die Nachwuchssängerin durfte am 3. Juli bereits im „ZDF-Fernsehgarten“ ran – ist das etwa der Beginn einer vielversprechenden Karriere?

Gelacht wurde bei „Immer wieder sonntags“ auch an anderer Stelle – allerdings von einigen Zuschauern: Im Netz wurde Stefan Mross für eine Zuschauerbefragung zu außerirdischem Leben verspottet, die er während seiner Schlagershow durchführte. Verwendete Quellen: Immer wieder sonntags (ARD, Folge vom 3. Juli 2022)