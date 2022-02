ARD bestätigt Ableger für Krimi-Reihe „WaPo“: Sender gibt Details zum neuen Schauplatz bekannt

Vierter Schauplatz

Die ersten Ermittler der „WaPo"-Reihe sind am Bodensee angesiedelt.

Die ARD will ihre Krimi-Reihe „WaPo“ erweitern. Der Sender bestätigte, dass es schon bald einen vierten Schauplatz geben wird - und zwar rund um die Elbe.

München - Die „WaPo“-Krimi-Reihe der ARD soll wachsen. Nach den bereits bestehenden Schauplätzen der Serie am Bodensee, in Duisburg und Berlin soll nun ein Team rund um die Elbe angesiedelt werden. Das bestätigte ein Sprecher der ARD gegenüber dem Portal DWDL.de.

ARD bestätigt: Neues „WaPo“-Team rund um die Elbe

Damit käme nun ein vierter Schauplatz in der „WaPo“-Reihe hinzu. Den Anfang machte 2017 die Serie am Bodensee, die mittlerweile schon in der sechsten Staffel produziert wurde. Danach folgte ein Team in Berlin und seit einigen Wochen lösen neue Ermittler ihre Fälle in Duisburg.

Neuer „WaPo“-Schauplatz rund um die Elbe: Sendetermine stehen noch nicht fest

Noch steht jedoch nicht fest, wann die Serie ausgestrahlt werden soll, weitere Details sollen bald vom Sender folgen. „WaPo“-Fans wissen aber, dass das Format seinen Sendeplatz am Dienstag um 18.50 Uhr hat. Die Marktanteile der bisherigen Schauplätze erreichten laut DWDL.de einen Wert zwischen 9,8 und 10,9 Prozent. (ly)