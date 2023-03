ARD zeigt ersten Tatort mit schwulem Ermittler

Patrick Güldenberg wird der erste queere Tatort-Komissar © dpa | Jörg Carstensen

An diesem Sonntag ist der erste schwule „Tatort”-Ermittler in Bremen im Einsatz. Das sagt Schauspieler Patrick Güldenberg über seine neue Rolle…

Am Sonntag ermittelt Schauspieler Patrick Güldenberg erstmals als schwuler „Tatort“-Kommissar Robert Petersen. Schon am Sonntag wird er zum ersten Mal in Bremen im Einsatz sein. „Ich spiele einen schwulen Kommissar, der einen Vorgesetzten mit einer toxischen Männlichkeit hat“, verriet Güldenberg in einem Gespräch mit der „Bunte“. Doch das Schwulsein seiner Figur wird nicht im Mittelpunkt stehen, sondern eher nebensächlich erzählt. „Und das ist gut so“, findet der Schauspieler.

Sein Einsatz im neuesten „Tatort“ mit dem Titel „Donuts“, ist vorerst für nur eine Folge geplant. Güldenberg hofft auf eine baldige Fortsetzung: „Die Entscheidung, ob es ein Wiedersehen mit Petersen gibt, steht noch aus. Aber ich hätte Lust darauf.“

Queere Figuren im TV: Nicht mehr nur schrille Karikatur

Güldenberg sprach außerdem darüber, wie sich in der Filmbranche in letzter Zeit viel geändert hätte, vor allem hinsichtlich der Darstellung von queeren Figuren. „Queere Figuren sind komplexer erzählt und werden ernst genommen, tauchen nicht nur als schrille Karikatur auf“, sagte der Schauspieler. Laut dem 44-Jährigen wird von dieser Veränderung letztlich die ganze Gesellschaft profitieren.

Patrick stand bereits für Filme wie „Sonnenallee“, „Wir sind die Neuen“ oder den in Sundance gefeierten „Morris aus Amerika“ vor der Kamera. Seit er sich im Rahmen der Aktion #ActOut im Februar 2021 öffentlich als schwul outete, spielt er inzwischen auch vermehrt queere Figuren. „Es war ein Befreiungsschlag“, sagte der Schauspieler über sein öffentliches Outing. „Wir müssen uns nicht mehr verstecken aus Angst, keine guten Rollen mehr zu bekommen,“ stellt der neue „Tatort“-Ermittler erleichtert fest.