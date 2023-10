„Weltklasse“ bis „zu düster“: „Tatort“-Abschied von Heike Makatsch spaltet die ARD-Zuschauer

Von: Lukas Einkammerer

Am Sonntag war Heike Makatsch zum letzten Mal beim „Tatort“ zu sehen. Von den Zuschauern erntet ihr Abschied sowohl Lob als auch Kritik.

Mainz – Fünf Folgen lang konnten „Tatort“-Fans Heike Makatsch (52) dabei zusehen, wie sie als Kommissarin Ellen Berlinger knifflige und haarsträubende Fälle löst. Knapp siebeneinhalb Jahre nach ihrem ersten Einsatz in „Fünf Minuten Himmel“ im März 2016 verabschiedete sich die gebürtige Düsseldorferin am Sonntagabend (8. Oktober) nun endgültig von dem ARD-Kultkrimi – mit sehr gemischten Reaktionen.

„Weltklasse“: Letzter „Tatort“-Fall von Heike Makatsch von ARD-Publikum gefeiert

In Heike Makatschs letztem „Tatort“ ging es wie gewohnt richtig zur Sache: Ein Stalker treibt mit seinen Opfern ein perfides Spiel und Ellen Berlinger setzt alles daran, Julia Ritter (Susanne Wuest, 44) vor dem Unbekannten, der selbst Teil der Polizei zu sein scheint, zu schützen. Doch wie kamen die bedrückende Thematik von „Aus dem Dunkel“ und der Abschied der Titelheldin bei den Zuschauern an?

„Richtig spannend erzählter Psychothriller! Und Heike Makatsch: super cool! Weltklasse!“, schwärmt ein ARD-Zuschauer nach der Ausstrahlung bei X (ehemals Twitter), „Hoffe sie bald wieder auf der Leinwand zu sehen.“ Ein weiterer schreibt derweil traurig: „Das ist schade, das Fehlen von Heike Makatsch ist schon jetzt ein Verlust für den Tatort.“ Doch nicht jede Reaktion auf Ellen Berlingers „Tatort“-Finale fällt so euphorisch aus …

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

„So viele unlogische Momente“: „Tatort“-Fans enttäuscht von Heike Makatschs letzter Folge

„Ist mir zu düster heute … obschon ich Heike Makatsch mag“, erklärte ein X-Nutzer. Einen anderen konnte die schauspielerische Leistung zwar überzeugen, in der Stalker-Thematik sei jedoch „nichts Neues drin“ gewesen. Auch in der Verwendung der „Handkamera und den vielen Nebengeräuschen“ habe der Fan „den Sinn nicht gesehen.“ Ein besonders enttäuschter Zuschauer urteilt derweil: „Note 4- sag’ ich mal. Interessanter Plot und Heike Makatsch war super. Aber so viele unlogische Momente in der Handlung der Polizei. Schwache Frauenrollen und ein klischeehafter Täter.“

Der letzte „Tatort“ von Heike Makatsch, „Aus dem Dunkel“, spaltete die Zuschauer. © SWR/Peter Porst (Fotomontage)

Weil die ARD „Babylon Berlin“ als Ersatz für den „Tatort“ zeigte, wüteten etliche Zuschauer gegen den Sender. Verwendete Quellen: ARD; X