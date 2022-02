„Arme Ekat“: „Let´s Dance“-Fans haben Mitleid mit Ekaterina Leonova wegen ihres Tanzpartners

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Die 15. „Let‘s Dance“-Staffel ist im vollen Gange und die Profitänzer befinden sich mit den Promis bereits im harten Trainingsprogramm. Ekaterina Leonovas Tanzpartner scheint ihr dabei einiges abzuverlangen. In einem Instagram-Post macht sich die Profitänzerin über Bastian Bielendorfer lustig.

Köln - Nachdem Ekaterina ‚Ekat‘ Leonova (34) im vergangenen Jahr überraschend ihr „Let‘s Dance“-Aus verkündete, kehrt sie nun voller Elan zurück in die Show (alle News zu „Let‘s Dance“ gibt es auf der Themenseite). Das harte Training und ihr herausfordernder Tanzpartner scheinen ihr jedoch schon vor der ersten richtigen Show jede Menge Energie geraubt zu haben. Auf Instagram fällt sie jetzt über Tanz-Anfänger Bastian Bielendorfer (37) her, wie tz.de berichtet.

Ekaterina Leonova Tänzerin Geburtsort Wolgograd, Russland Alter 34 (geb. 23. April 1987) Fernsehsendungen Let's Dance

Ekat Leonova tanzt in der 15. „Let‘s Dance“-Staffel mit Bastian Bielendorfer

Wie auch in den vergangenen Staffel tanzen dieses Jahr 14 prominente Gesichter mit den Profitänzern durch die Show (diese Profitänzer stehen den Prominenten in Staffel 15 zur Seite). Zu den diesjährigen Kandidaten gehören unter anderem Amira Pocher (29), Schlagersängerin Michelle (50) und Popstar Mike Singer (22).

Nachdem alle 14 Teilnehmer in der ersten Show am 18. Februar ihren allerersten Tanz absolviert hatten, wurden die Tanzpartner verkündet. Ekaterina bekam dabei den Comedian Bastian Bielendorfer zugeteilt, welcher sich dafür direkt bei ihr entschuldigte. Schnell wurde klar: Mit Bastian wird Ekat alle Hände voll zu tun haben.

Let‘s Dance: Ekaterina Leonova macht sich über ihren Tanzpartner Bastian Bielendorfer lustig

Nach ihrem zweiten Trainingstag postet Ekaterina Leonova ein Bild mit ihrem „Let‘s Dance“-Tanzpartner Bastian Bielendorfer und kriegt sich vor Lachen scheinbar gar nicht mehr ein. Die Profitänzerin liegt auf dem Foto erschöpft am Boden und Bastian schaut von oben auf sie herab. „Die ‚SEXRakete‘ ist derzeit noch eine Apollo 13 und der General ist kaputt“, schreibt sie unter das Foto, gefolgt von vielen Lachsmileys.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

„Die unbändige Kraft und der große Wille sind definitiv da“, lacht die Tänzerin weiter. „Bereite dich schon mal auf den neuen Flugversuch vor und nimm bitte eine große Vorratsmenge von Geduld mit“, warnt sie ihren Tanzpartner. Ob Bastian die Choreografie bis zum 25. Februar drauf hat, bleibt also abzuwarten.

„Arme Ekat“: „Let´s Dance“-Fans haben Mitleid mit Ekaterina Leonova wegen Tanzpartner

Auch Ekats Fans haben großes Mitleid mit der Tänzerin. Das machen sie in den Kommentaren unter dem geteilten Beitrag deutlich. „Ach Basti hast du die arme Ekat schon fertig gemacht“, lacht ein Fan.

„Die Mühe wird sich lohnen. Ihr werdet ganz vorne landen. Ekat bedeutet Qualität und Spaß“, schreibt eine weitere Instagram-Nutzerin. Ein weiterer Zuschauer kommentiert: „Ich freue mich sehr auf Freitag und euch beiden Raketen zu sehen“.

Fans feiern den Instagram-Post von Ekaterina Leonova © Screenshot / Instagram

Zuschauer kritisieren Amira Pochers „Let‘s Dance“-Teilnahme

Amira Pocher schwingt in der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel ebenfalls ihr Tanzbein und hofft sich eine höhere Platzierung, als ihr Ehemann Oliver Pocher zu sichern. Dieser belegte in der 12. Staffel nur den siebten Platz. Viele Fans fragen sich aber, warum die 29-Jährige überhaupt in der Show ist und teilen im Netz fies gegen sie aus.

Verwendete Quellen: instagram.com/ekatleonova, rtl.de