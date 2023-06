Auch Joachim Llambi kommt: Die Gästeliste beim Riverboat am Freitag

In der neuen Folge von „Riverboat“ ist unter anderem „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi zu Gast. © IMAGO/Panama Pictures; MDR/Stephan Flad (Fotomontage)

Heute wird Juror Joachim Llambi (58) hoffentlich ein wenig aus dem „Let‘s Dance“-Nähkästchen plaudern, wenn sich die „Riverboat“-Runde zusammenfindet.

Es ist wieder so weit: Eine neue Folge „Riverboat“ steht heute (Freitag, 9. Juni 2023) um 22:00 Uhr im MDR auf dem Programm. Es wird also wieder getalkt, was das Zeug hält. „Let‘s Dance“-Fans können sich freuen, denn der beliebte Juror Joachim Llambi wird in der heutigen Ausgabe zu Gast sein.

Die 16. Staffel ist nun vorüber, und mit Valentin Lusin (36) und Anna Ermakova (23) ist das Siegerpaar gekürt. Auch die „Let‘s Dance Profi Challenge“ lief Ende Mai erfolgreich über die Bühne. Ob der Schiedsrichter spannende spannende Hintergründe aus der gerade abgeschlossenen Staffel berichten wird?

Auch der Rest der „Riverboat“-Gästeliste ist spannend

Doch auch die anderen Gäste werden spannende Gesprächsthemen zum „Riverboat“ mitbringen. Die Bestseller-Autorin Hera Lind (65) wird ihr neues Buch vorstellen, das ein ganz besonderes Werk ist. Sie hat die bewegte Lebensgeschichte von Dieter Kretzschmar in einem Roman verarbeitet.

Kretzschmar musste als Kind im Krieg aus seiner Heimatstadt Dresden fliehen und unternahm als Erwachsener gleich zwei Fluchtversuche auch der DDR. Auch er wird in der Talkshow zugegen sein und gemeinsam mit Hera Lind über das gemeinsame Projekt sprechen.

Mit der Musicaldarstellerin und Schauspielerin Ute Lemper (59), der Schauspielerin und Synchronsprecherin Ursula Werner (79), der Schauspiel-Ikone Vera Tschechowa (82), dem Regisseur Detlev Buck (60) und dem Musiker Rico Einenkel (40) sind zahlreiche weitere Promis und Showbusiness-Größen zum Schnattern geladen.