TV-Expertin erklärt: Darum scheitern die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehen

Expertin erklärt: Darum scheitern so viele „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehen

Von: Diane Kofer

Aktuell läuft die zehnte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ – doch bisher haben nur fünf Ehen wirklich gehalten. Expertin Sandra Köhldorfer weiß, warum das TV-Experiment so oft scheitert.

München – Die Zuschauer lieben „Hochzeit auf den ersten Blick“ – aus diesem Grund gehört die Liebesshow schon seit Jahren ins Sat.1-Programm. Aktuell läuft die zehnte Staffel und wieder suchen Paare nach dem großen Glück. Allerdings ist es ziemlich überraschend, dass sich jedes Jahr neue Singles für die Teilnahme an dem Format finden. Denn die Statistik spricht überhaupt nicht für eine HadeB-Ehe.

Traurige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Bilanz: Nur fünf von 48 Ehen hielten

Ramona und Stephan aus Staffel drei, Annika und Manuel aus Staffel sieben, Simone und Marcus aus Staffel acht und die ganz aktuellen Paare Jaqueline und Peter sowie Michaela und Oliver aus Staffel neun sind die fünf Duos, deren Beziehung die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Dreharbeiten bis heute überstanden haben. Die übrigen 43 Ehen sind gescheitert – nicht wenige davon haben sogar einen richtigen Rosenkrieg mit sich gezogen. Melissa freute sich kürzlich total über die Scheidung von ihrem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ex Philipp – obwohl diese sie viele Tausend Euro gekostet hat.

Auch in der aktuellen HadeB-Staffel sieht es nicht viel besser aus: Bei Bianca (53) kamen schon kurz nach dem Jawort erste Zweifel auf, ob Oliver (60) wirklich der Richtige für sie ist. Auch Yasemin (31) und Jochen (38) kommen nicht wirklich miteinander klar. Die beiden Saarländer wurden von vielen Fans zwar schon als Traumpaar gesehen – machten aber schnell deutlich: Die Harmonie stimmt einfach nicht. Schon in den Flitterwochen kommt es zu einem Streit nach dem anderen. Doch wie kommt es, dass so viele Ehen scheitern? Immerhin suchen die Experten akribisch nach „perfekten“ Paarungen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen

Staffel 8: 1 von 6 Ehen

Staffel 7: 1 von 7 Ehen

Staffel 6: 0 von 6 Ehen

Staffel 5: 0 von 6 Ehen

Staffel 4: 0 von 5 Ehen

Staffel 3: 1 von 4 Ehen

Staffel 2: 0 von 4 Ehen

Staffel 1: 0 von 4 Ehen

TV-Expertin erklärt: Darum scheitern die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehen

Sandra Köhldorfer (42), die auf Paartherapie spezialisiert ist und zum Experten-Team der Kuppelshow gehört, sucht im Interview mit spot on news nach einer Erklärung. „Trennungen treten oft aufgrund negativer Erfahrungen in der Anfangsphase auf, wenn die Verliebtheitsphase zu kurz ist oder noch nicht richtig gestartet ist und somit die Basis für die Bewältigung von Konflikten fehlt“, schildert sie. Sie vermutet, dass viele Singles zu große Erwartungen mitbringen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass selbst ein ‚perfekter Partner‘ nicht automatisch eine perfekte Beziehung garantiert“, merkt sie zudem an.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ scheitern mehr Ehen als, dass sie halten. Expertin Sandra Köhldorfer erklärt, woran das liegt. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Ein wesentlicher Punkt sei zudem, dass viele Ehepartner nicht bereit sind, an sich und an der Beziehung zu arbeiten. „Krisen sind normal und müssen nicht das Ende bedeuten, sondern können auch Veränderungen einläuten“, meint die Psychotherapiewissenschaftlerin. Ihrer Meinung nach könne die Liebe nach „einiger Zeit der Abwesenheit wieder aufblühen“. Demnach geben viele HadeB-Paare ihrer Meinung nach einfach zu schnell auf. Kandidatin Yasemin wurde bereits von den Fans zerrissen, weil sie „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehemann Jochen keine Chance gibt. Verwendete Quellen: spot on news