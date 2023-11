No-Go im Schlafzimmer: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Heiko von Alexandra überrascht

Von: Lisa Klugmayer

No-Go im Schlafzimmer: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Heiko von Alexandra überrascht (Fotomontage) © Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick – Folge vom 23. Oktober

Nach ihrer „Hochzeit auf den ersten Blick“ besucht Heiko Alexandra das erste Mal zu Hause. Im Schlafzimmer erwartet ihn sein absoluter Alptraum: eine pinke Wand.

Heilbronn/Chemnitz – Bei ihnen hat es auf Anhieb gefunkt: Heiko und Alexandra gaben sich mit einem eindeutigen „Ich will“ in der ersten „Hochzeit auf den ersten Blick“-Folge das Ja-Wort. In den Flitterwochen sind sich die beiden noch näher gekommen, doch nun sind sie im Alltag angekommen – und dazu gehören auch die jeweiligen Wohnungen. Heiko besucht Alex das erste Mal und staunt nicht schlecht, als er das Schlafzimmer betritt.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Erster Zoff? Pinke Wand im Schlafzimmer macht Heiko sprachlos

Alexandra war schon ins Heikos Wohnung, jetzt ist er dran. Der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat hat sein Wochenend-Köfferchen gepackt und ist nun gespannt, wie seine Ehefrau so wohnt. Vor der Haustür kommen ihm dann die ersten Zweifel: „Ein absolutes No-Go kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Natürlich, wenn sie total verrückt eingerichtet wäre oder die komplette Wand pink gestrichen in der ganzen Wohnung – das wäre komisch“, so Heiko. „Aber das traue ich ihr eigentlich nicht zu“, fügt er zuversichtlich hinzu. Wenn er sich da mal nicht geirrt hat.

Denn als Alexandra Heiko ihr Schlafzimmer zeigt, wird sein Wohnungsalptraum wahr. Denn die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin hat tatsächlich eine pinke Wand. „Oh, wow! Es gibt doch eine pinke Wand!“, so Heiko fassungslos. „Das hätte ich von ihr nicht gedacht“, versucht er das Gesehene zu verdauen. Kommt es jetzt zum ersten Zoff? Nein, denn für Heiko ist die pinke Wand dann doch nicht so schlimm. Solange sich Alexandra wohlfühle, sei das für ihn schon in Ordnung.

