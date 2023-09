Warum hat Robert Geiss immer eine Sonnenbrille auf?

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Strahlend weiße Zähne und die Sonnenbrille mit den blauen Gläsern – so kennt man TV-Millionär Robert Geiss bei RTLZWEI. Aber warum trägt er eigentlich immer die Sonnenbrille? Finden Sie hier die Antwort.

Die Geissens sind eine schrecklich glamouröse Familie – mit einem schrecklich glamourösen Style. Nicht umsonst wurde Robert Geiss mit seinem Label „Uncle Sam“ in den 90ern zum Millionär. Und auch heute ist sein Sinn für Mode einzigartig: Neben Strasssteinen und dekorativen Totenköpfen darf bei seinen Outfits vor allem eins nie fehlen: die schwarze Sonnenbrille mit den blauen Gläsern.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Der Grund hinter Robert Geiss Sonnenbrille hat nix mit der Sonne zu tun

Im Jetset-Leben der Geissens herrscht zwar meistens Sonnenschein – in Monaco am Hafen oder in St. Tropez am Strand zum Beispiel – aber überraschenderweise ist das nicht die Ursache für Roberts Hang zur Sonnenbrille. Im Interview mit Promiflash verrät er, dass dahinter ein ganz anderer Grund steckt.

„Jetzt trage ich im Alter schon immer Sonnenbrille, damit man nicht sieht, wo ich hingucke. Dann darf man wenigstens noch einen Blick wagen“, erklärt Robert Geiss in seiner typisch trockenen Art. Wie bitte, eine Sonnenbrille, um anderen Frauen hinterherzuschauen? Wie Carmen das wohl findet? Anscheinend nicht so gut, denn im gleichen Interview beschuldigen die beiden sich gegenseitig, sehr eifersüchtig zu sein!

Das ist das Beziehungsgeheimnis der Geissens

Wie schaffen es die beiden, seit über 40 Jahren zusammenzubleiben? Das verraten Robert und Carmen Geiss im Gespräch mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Carmen hat auf jeden Fall Nerven aus Stahl und einen tollen Sinn für Humor – anders würde sie Roberts Sprüche ja gar nicht aushalten.

Fakt ist auf jeden Fall: Die Geissens lieben sich sehr. Und wenn die Sonnenbrille dabei hilft, unnötige Konflikte zu vermeiden … wer kann sie Robert da schon verübeln? (sks)