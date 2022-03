Auf DSDS-Niveau: Durchwachsene Quoten für Ross Antony

Teilen

Das hatte sich Ross Antony sicherlich anders vorgestellt! Der Schlagerstar erreichte mit seiner „Ross Antony Show“ ähnlich schlechte Quoten wie DSDS. (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius

Das hatte sich Ross Antony sicherlich anders vorgestellt! Der Schlagerstar erreichte mit seiner „Ross Antony Show“ ähnlich schlechte Quoten wie DSDS.

Leipzig – Am vergangenen Samstag (19. März) war die Aufregung bei Ross Antony (47) sicherlich groß. Der Entertainer präsentierte nämlich eine neue Ausgabe seines eigenen TV-Formats „Die Ross Antony Show“. Wie immer hatten der ehemalige „BroSis“-Star und sein Team eine Menge Herzblut in die Produktion der Sendung gesteckt. Doch die neue Folge der Schlagergala wird nicht als Quotenerfolg in die Fernsehgeschichte eingehen. Zwar erreichte er im Heimatgebiet des MDR einen Marktanteil von 9,9 Prozent, ansonsten schalteten allerdings nicht übermäßig viele Zuschauer ein.

Im SWR, wo die „Ross Antony Show“ außerdem ausgestrahlt wurde, sahen nur etwa 319.000 Menschen zu, was einem ungefähren Marktanteil von sechs Prozent entspricht. Wie unter anderem „“ berichtet, ist das wohl eher ein enttäuschendes Ergebnis für Ross und seine Crew. Doch ein Hoffnungsschimmer bleibt: Da die Sendung zum ersten Mal im SWR gezeigt wurde, ist zu erwarten, dass bei der nächsten Ausgabe höhere Einschaltquoten erreicht werden.

Ross Antony und Bernhard Brink am 19. März 2022 auf der Bühne der „Ross Antony Show“ (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ross Antony Show

Ross Antony ist nicht der einzige Schlagerstar mit durchwachsenen Quoten

Ross Antony teilt sein Leid mit einem bekannten Kollegen aus der Schlagerbranche. Florian Silbereisen (40) hat derzeit ebenfalls mit mangelndem Interesse des deutschen TV-Publikums zu kämpfen. Bei Silbereisens Format handelt es sich allerdings nicht um eine Spartensendung für Volksmusikbegeisterte, sondern um das jahrelange RTL-Zugpferd „Deutschland sucht den Superstar“.

DSDS im Quotentief: Fliegt die Show mit Florian Silbereisen bei RTL? © RTL/Stefan Gregorowius

In der aktuellen Staffel übernahm der Star-Moderator den Jury-Chefsessel von Dieter Bohlen (68). „DSDS“-Fans sind jedoch nicht besonders begeistert von Flori und seinem Team. In den sozialen Netzwerken kritisieren sie regelmäßig nach der Ausstrahlung das Jury-Verhalten, Woche um Woche sehen immer weniger Menschen zu. Im MDR-Sendegebiet konnte Ross Antony mit seiner Show am vergangenen Samstag sogar höhere Einschaltquoten erreichen als die Casting-Sendung auf RTL. Das sollte Silbereisen zu denken geben.