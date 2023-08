Finale bei „Immer wieder sonntags“: Auch Schlagerstar Beatrice Egli tritt auf

Von: Lisa Klugmayer

Stefan Mross lädt am 27. August 2023 ein letztes Mal zu „Immer wieder sonntags“ ein. Kein Wunder, dass die Gästeliste große Namen bereithält und sich weiter füllt.

Update vom 24. August: Die Vorfreude auf den kommenden Sonntag (27. August 2023) ist bei den Schlager-Fans riesig: Denn dann heißt es ein letztes Mal in diesem Jahr „Immer wieder sonntags“. Zum Saisonabschluss begrüßt Moderator Stefan Mross (47) noch einmal einige große Stars der Branche. Einige waren bereits angekündigt, jetzt sticht ein neuer Name auf der Gästeliste der ARD ganz besonders hervor: Beatrice Egli (35) wird ebenfalls mit dabei sein. Die Musikerin ist gerade mit ihrem Album Balance total erfolgreich.

Am 27. August 2023 lädt Stefan Mross wieder zu „Immer wieder sonntags“ ein – Beatrice Egli wird auch auftreten. © Imago/ Fotostand/ Star-Media

Update vom 22. August: Je näher das große „Immer wieder sonntags“-Finale am 27. August rückt, desto voller wird auch die Gästeliste von Moderator Stefan Mross (47). Nun gesellen sich drei neue Namen dazu. Mike Leon Grosch (46) wird nämlich nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern mit seiner Frau Daniela. Ihr gemeinsame Single „Du bist alles“ feiert bei „Immer wieder sonntags“ TV-Premiere.

Außerdem wird noch Team 5ünf mit ihrem neuen Mitglied Prince Damien (32) die Bühne von Stefan Mross zum Beben bringen. Der DSDS-Sieger wurde beim Schlagerbooom von Florian Silbereisen (42) Anfang Juli als neues Mitglied der Schlager-Boyband vorgestellt. Apropos DSDS-Star: Auch Joey Heindle (30) wird am 27. August beim „Immer wieder sonntags“-Finale dabei sein.

Stefan Mross lädt am 27. August das letzte Mal in diesem Jahr in die „Immer wieder sonntags“-Arena. Je näher das große Finale rückte, je mehr Details zur Gästeliste werden bekannt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/HOFER

Erstmeldung vom 15. August, 9:00 Uhr: Rust – Kaum zu glauben, aber die diesjährige „Immer wieder sonntags“ ist bald schon wieder vorbei. Da die Folge diesen Sonntag (20. August) ausfällt, führt Stefan Mross (47) nur noch einmal durch den Sonntagvormittag. Die Gäste für die letzte reguläre „Immer wieder sonntags“-Folge stehen auch schon fest.

Mit Lucas Cordalis, Joelina Drews und Eloy de Jong: Diese Schlagerstars sind am 27. August bei „Immer wieder sonntags“

Nachdem sich die „Immer wieder sonntags“-Fans am 20. August schon wieder mit einem alternativen TV-Programm zufriedengeben müssen, kehrt Stefan Mross eine Woche später schon wieder in die ARD zurück. Allerdings zum letzten Mal. Folge 12 am 27.08.2023 ist das große Saison-Finale.

Was zum „Immer wieder sonntags“-Finale geplant ist, ist noch nicht bekannt. Dafür veröffentlichte die ARD jetzt schon die Gästeliste. Mit dabei sind unter anderem Lucas Cordalis und Joelina Drews. Die beiden werden höchstwahrscheinlich ihre neue gemeinsame Single „Wenn der Regen auf uns fällt“ performen. Außerdem mit dabei ist Eloy de Jong.

„Immer wieder sonntags“: Best-of ohne Publikum Am 03.09.2023 sendet die ARD eine „Best-of“-Folge von „Immer wieder sonntags“. Während die regulären Termine mit Publikum auf dem Gelände des Europark Rust stattfinden, wird die Best-of-Ausgabe ohne Zuschauer laufen, das schreibt der Sender auf seiner Homepage.

Das große „Immer wieder sonntags“-Finale: Diese Schlagerstars sind auch mit dabei

Doch das war noch längst nicht alles, Stefan Mross hat für das große „Immer wieder sonntags“-Finale noch viel mehr geplant. Auf der Gästeliste stehen außerdem noch Patrick Lindner, Montain Crew, Mike Leon Grosch und Vincent Gross. Letzerer feiert gerade mit seiner neuen Single „Ouzo“ große Erfolge. Für Stimmung ist also gesorgt.

Lucas Cordalis, Joelina Drews & Eloy de Jong: Diese Schlagerstars sind am 27. August bei „Immer wieder sonntags“ (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/HOFER & IMAGO/Sven Simon

Apropos „Immer wieder sonntags": Stefan Mross ist kein „Trompetenzwerg". Das stellt er in der „Immer wieder sonntags"-Folge am 13. August klar und teilt gleichzeitig gegen einen Gast und Schlager-Kollegen aus.