„Auf Wolke 7“: Stefan Mross schwärmt von seiner neuen Liebe Eva Luginger

Von: Matthias Kernstock

Stefan Mross hat seine Beziehung mit Anna-Carinas ehemaliger bester Freundin Eva Luginger offiziell gemacht. Auf Pärchenfotos turteln die beiden und küssen sich.

Update vom 2. März um 15:00 Uhr: Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack im November 2022 wurde es einige Zeit lang still um das Privatleben von Stefan Mross. Während seine Noch-Ehefrau schon seit Monaten öffentlich mit ihrem neuen Freund Daniel B. turtelt, hat nun auch der „Immer wieder sonntags“-Moderator eine neue Frau an seiner Seite. Mit der Schlagersängerin Eva Luginger (35), die Anna-Carinas beste Freundin war, verbringt der Trompeter gerade einen Liebesurlaub in Ägypten.

Vom Heimlichtuerei fehlt bei Stefan Mross und Eva Luginger jede Spur, denn verliebt zieren sie das Cover der Zeitschrift „Neue Woche“, wie rtl.de berichtet. Auf ihren ersten öffentlichen Pärchenfotos schlendern sie Hand in Hand am Strand entlang, liegen sich in den Armen und tauschen Küsse aus. Nach dem Beziehungsaus mit Anna-Carina läuft es für Stefan Mross in Liebessachen also wieder so richtig rund. „Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke sieben“, zitiert ihn rtl.de aus der „Neuen Woche“. „Sie hat mich aus diesem Tief rausgeholt“, schwärmt der Schlagerstar über Eva, „Sie ist einfach eine Frau, die mich versteht.“

Es ist offiziell: Stefan Mross und Eva Luginger sind ein Paar. Im Liebesurlaub in Ägypten turteln die beiden vor der Kamera. © IMAGO/STAR-MEDIA; Screenshot/Instagram/eva_luginger

Hinter ihm liegen harte Monate – doch mit der Vergangenheit scheint Stefan Mross abgeschlossen zu haben. „Ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr. Wir lachen den ganzen Tag“, freut er sich über seine neue Beziehung, „Sie ist so eine natürliche Frau.“ Außerdem erklärt er: „Ich bin kein Mensch, der alleine leben möchte. Gut, dass die Liebe mich gefunden hat. (...) Ich kann nicht sagen, wohin das führt. Aber jetzt ist alles gut.“

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich Anna-Carina über das Liebesglück ihres Ex und ihrer besten Freundin äußern wird.

Update 2. März, 6.20 Uhr: Nun gibt es das erste Knutschfoto von Stefan Mross (47) und Schlagersängerin Eva Luginger (35). Bei bild.de sind beide küssend am Strand zu sehen. Stefan Mross trägt Sonnenbrille, weiße Sneaker und kurze Hosen. Eva Luginger hat ihre Arme um seinen Bauch geschlungen, küsst den Traunsteiner innig (hier ist das Foto zu sehen).

Das ist die neue Freundin von Stefan Mross: Eva Luginger

Wer ist die 35-Jährige? Luginger stammt aus der Nähe von München, kommt aus Velden an der Vils. Mit 14 Jahren hatte die Bayerin bereits ihren ersten Bühnenauftritt mit der Schulband. Bei schlager.de sagt sie: „Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen, war schon immer mein Traum.“ 2013 sang die Niederbayerin 16 Tage auf dem Oktoberfest im Hippodrom-Zelt.

Eva Luginger ist die ehemals beste Freundin von Anna-Carina Woitschack. © Steffi Adam via www.imago-images.de

Gemeinsame Fotos von Eva Luginger und Stefan Mross

Bei Instagram schreibt sie unter eines der vielen Fotos mit Anna-Carina Woitschack „#besteFreundin“. Doch auch zu Stefan Mross hat die Schlagersängerin mit gut 7000 Followern bei Instagram eine Verbindung. Zuletzt trat Luginger 2019 in Stefans ARD-Show „Immer wieder sonntags“ auf. Dort entstanden auch gemeinsame Fotos. Beide waren außerdem Botschafter bei „Stiftung KinderHerz“.

Update vom 01. März 2023, um 17:15 Uhr: Lange geheim war die Identität von Stefan Mross‘ vermeintlicher neuer Freundin nicht, denn wie bild.de nun bekannt gab, soll es sich dabei um Eva Luginger (35) handeln, die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack. Mit ihren Vermutungen haben viele Schlagerfans also recht gehabt.

Aktuell sollen die beiden, die sich in der Vergangenheit mehrmals bei „Immer wieder sonntags“ begegnet sind, gemeinsam in Ägypten Urlaub machen – im Juli wird Stefan Mross in Eva Lugingers Schlagernacht in Taufkirchen auftreten. Gemeinsame Pläne scheinen die beiden also schon jede Menge geschmiedet zu haben.

Geäußert hat sich Anna-Carina Woitschack zu der neuen Beziehung ihres Noch-Ehemannes bislang noch nicht, wie das Nachrichtenportal verrät, soll sie darauf aber mit Empörung reagiert haben und die beiden Schlagersängerinnen sollen auch nicht mehr miteinander reden. Auch Evas Ehemann Tassilo J. soll darüber alles andere als glücklich sein.

In ihrer Instagramstory teilte Anna-Carina einen mutmachenden Spruch, in dem sich liest: „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast.“ Ob sie sich in den kommenden Tagen noch selbst zu Wort melden wird, bleibt fürs Erste abzuwarten.

Bye, bye, Anna-Carina – und hallo Eva! Stefan Mross soll eine neue Freundin haben – nämlich Eva Luginger, die beste Freundin seiner Noch-Ehefrau. © IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/POP-EYE (Fotomontage)

Update 01. März 2023: Wie bild.de berichtet, soll Stefan Mross eine neue Freundin haben. Rückblick: Das Traumpaar des deutschen Schlagers trennte sich am 11.11.2022. Danach fand die Puppenspielerin mit Key-Account-Manager Daniel B. aus Linz das neue Liebesglück.

Zunächst musste Stefan Mross als Single klarkommen. Nun soll der „Immer wieder sonntags“-Star glücklich vergeben sein, wie bild.de berichtet. Mross und seine neue Flamme sollen sich schon länger kennen. Seine neue Freundin soll ebenfalls Schlagersängerin sein, beide würden TV-Auftritte verbinden.

Neue Freundin von Stefan Mross: Fans tippen auf Vanessa Dollinger oder Eva Luginger

Wie bild.de berichtet, sollen Mross und die neue Frau an seiner Seite im Liebesurlaub sein. Wer die neue Freundin von Stefan Mross ist, ließ das Boulevardblatt noch offen. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Spekulationen: Sowohl die 20-jährige Vanessa Dollinger wird dort häufig als potenzielle, neue Freundin genannt (siehe Bericht unten) als auch Anna-Carina Woitschacks beste Freundin, Eva Luginger.

Eva Luginger war die beste Freundin von Stefan Mross Ex Anna-Carina Woitschack und trat 2018 bei „Immer wieder sonntags“ auf. © STAR-MEDIA Imago Images

Erstmeldung Anfang Februar 2023:

Passau - Am 4. September 2022 trat Schlagersängerin Vanessa Dollinger vor 2500 Gästen im Europapark Rust bei „Immer wieder sonntags auf.“ Ob Moderator Stefan Mross schon damals ein Auge auf die heute 20-jährige Kärntnerin geworfen hatte?

Vanessa Dollinger war schon zweimal bei Stefan Mross im Europapark

Gegenüber „klick-kaernten.de“ sagte die Österreicherin über ihren zweiten Auftritt bei „Immer wieder sonntags“: über „Ich freue mich schon so sehr auf meinen Auftritt morgen.“ Damals wurde die Sängerin mit ca. 6500 Followern bei Instagram von ihrer Mutter Birgit nach Deutschland begleitet.

In den sozialen Netzwerken zeigt die 20-jährige Vanessa Dollinger viele Facetten: bei Auftritten mit Mikrofon und Sommerkleid, beim Relaxen in der Natur oder im Bikini am Strand. Mit ihrer Musik („Verliebte schlafen nicht“) konnte die Schlagersängerin bereits erste kleinere Erfolge feiern.

Sie ist 20: Stefan Mross hat schon Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden

Doch nun könnte die Karriere der Österreicherin einen Boost bekommen, wie bild.de berichtet, denn: Vanessa Dollinger wird die Nachfolgerin von Anna-Carina Woitschack. Offiziell nur musikalisch. Stefan Mross will sich persönlich um den Erfolg von Vanessa Dollinger kümmern. Dazu holt sich der gebürtige Traunsteiner Unterstützung von Ralph Siegel (77).

Stefan Mross hat nun Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden: Vanessa Dollinger ist 20 Jahre jung und kommt dem Schlagerstar nun ganz nah. © Imago Images

„Wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralph kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma“, so Stefan Mross zu bild.de. Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack am 11.11.2022 gab Mross auch deren Management ab.

Ralph Siegel schwärmt vom neuen Traumduo Vanessa Dollinger und Stefan Mross

Darum geht‘s bei „Immer wieder sonntags“ „Immer wieder sonntags“ ist eine deutsche Unterhaltungsshow, die auf dem Fernsehsender ARD ausgestrahlt wird. Die Sendung findet saisonal bedingt sonntags statt und ist eine Plattform für musikalische und kabarettistische Darbietungen. Prominente Gäste treten auf und präsentieren ihre Talente, wie z. B. Lieder oder Comedy-Sketche.

Ralph Siegel ist über das Traumduo Mross / Dollinger begeistert: „Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin.“

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gaben am 11. November 2022 ihre Trennung bekannt. Nun packt die Schlagersängerin erstmals über das Ende der Beziehung aus. Dabei verrät sie einige unschöne Details. Verwendete Quellen: klick-kaernten.de, bild.de, dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von der Redaktion geprüft