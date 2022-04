„Aufpassen, dass ich nicht abrutsche“: Maite Kelly verrät erste Infos zu ihrem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“

Von: Lisa Klugmayer

Maite Kelly gibt sich erneute die Ehre und tritt am Samstag bei der „Giovanni Zarrella Show“ auf die Bühne. Die ersten Proben seien auch schon gut gelaufen, wie die Schlagersängerin nun auf Instagram verrät. Trotzdem macht ihr der Auftritt noch Sorgen.

Berlin - Am Samstag (9. April 22) it es endlich so weit: Die vierte „Giovanni Zarrella Show“ geht auf Sendung. Mit dabei ist natürlich nicht nur Gastgeber Giovanni Zarrella, sondern auch viele tolle nationale und internationale Stargäste - unter anderem auch Maite Kelly. Auf Instagram verrät die Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) nun erste Details zu ihrem großen Auftritt in der ZDF-Show. So viel sei verraten: Anscheinend wird es durchsichtig und rutschig.

Maite Kelly US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Autorin Geboren 4. Dezember 1979 (Alter 42 Jahre), Berlin Größe 1,6 m Ehepartner Florent Raimond (verh. 2005–2018)

Vierte „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag: Tolle Stargäste und viele TV-Premieren

Show Nummer 4: Giovanni Zarrella (So lebt der Schlagerstar und Fernsehmoderator) erzielte mit seiner großen Schlagershow bereits drei Mal absolute Traumquoten. Am 9. April darf der Italiener wieder ran und die Pressemitteilung des ZDF verspricht so einiges. So sollen diesmal viele TV-Premieren in der „Giovanni Zarrella Show“ auf dem Programm stehen.

„Andrea Berg präsentiert ihre erste neue Single seit vier Jahren. Auch Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Kerstin Ott sind mit brandneuen Songs am Start“, heißt es. Maite Kelly freut sich schon riesig auf die Show und teasert nun auf dem Instagram-Kanal der Show ihren großen Auftritt an.

Maite Kelly backstage bei der „Giovanni Zarrella Show“: Die Schlagersängerin verrät erste Infos zu ihrem Autritt (Fotomontage) © Instagram/Giovanni Zarrella Show

„Muss aufpassen, dass ich nicht abrutsche“: Maite Kelly verrät erste Infos zu ihrem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“

In einem kurzem Instagram-Video teilen die Stargäste der „Giovanni Zarrella“ ihre Vorfreude auf die große Samstagabendshow - auch Maite Kelly meldet sich zu Wort. „Die erste Probe lief sehr gut“, verrät sie freudestrahlend. Doch eine Sache scheint ihr doch kopfzerbrechen zu bereiten.

„Ich muss nur auf Glas stehen - und dafür sorgen, dass ich nicht abrutsche“, so Maite Kelly sichtlich besorgt. Eine Bühne aus rutschigem Glas? Da scheint eine peinliche Live-Panne vorprogrammiert. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass die Schlagersängerin mit einem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ das Publikum verwundert.

Wir erinnern uns: Der Auftritt von Maite Kelly (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) am 11. September 2021 sorgte im Netz für reichlich Verwunderung. Die Schlagersängerin performte zwei Songs aus ihrem neuen Album, dabei mimte die sie eine Aufziehpuppe und trug ein großes, rot leuchtendes Herz vor der Brust. Giovanni Zarrella musste sie nach ihrer Performance vorsichtig an der Hand zur Interview-Couch führen.

Im Interview sprach sie mit ungewohnt kindlicher Stimme, erzählte seltsam aufgeregt über ihr Herz-Requisit. Später erklärte Maite Kelly ihren wirren Auftritt. Die Show sei für sie emotional gewesen. Den Auftritt widmete Maite Kelly nämlich ihrer Mutter Barbara-Ann und ihrer Schwester Barby Kelly. Der Tod ihrer Mutter ist schon einige Jahre her, ihre Schwester verlor sie erst kurz vorher.

„Sensation“: No Angels erstmals zu fünft wieder bei „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend

Nicht nur Maite Kelly steht am Samstag bei Giovanni Zarrella auf der Bühne, auch die „No Angels“ sind mit dabei - und zwar zu fünft. Eine kleine Sensation, immerhin war das seit ihrer ersten Trennung 2003 nicht mehr der Fall. Doch wer ist der neue Engel? Verwendete Quellen: Instagram/diegiovannizarrellashow