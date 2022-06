„Aufregendste Zeit meines Lebens“: Antonia Hemmer erzählt, wie „Sommerhaus der Stars“ mit Patrick war

Von: Alica Plate

Antonia Hemmer spricht über die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ © RTL / Stefan Gregorowius/Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Antonia Hemmer und Patrick Romer verbrachten die letzten Wochen gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“. Auf Instagram plaudert die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin nun spannende Details über die Dreharbeiten aus. Dabei scheint die Zeit auf dem Bauernhof das Paar extrem zusammengeschweißt zu haben.

Bocholt/Hannover - Die beliebte RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ startet bald in eine nächste Runde. In diesem Jahr sind unter anderem Antonia Hemmer und Patrick Romer mit von der Partie. Auf Instagram geben sie bereits vor TV-Ausstrahlung einen Einblick in die Zeit auf dem Bauernhof in Bocholt.

Sommerhaus der Stars: Antonia Hemmer und Patrick Romer sind nach Dreharbeiten wieder zu Hause

Auf Instagram war es lange still um Antonia Hemmer und Patrick Romer. Gaben sie zuvor an, sich eine Social-Media-Auszeit zu gönnen und gemeinsam in den Urlaub zu fahren, wurde kürzlich klar: Das „Bauer sucht Frau“-Paar ist Teil des diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Casts. Zurück zu Hause angekommen, plaudern die beiden nun aus dem Nähkästchen.

Wie es ist, gemeinsam an einer Show teilzunehmen, wissen die beiden bereits. Nachdem sie sich in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennenlernten, nahmen sie gemeinsam an der winterlichen „Couple Challenge“ teil und stellten dabei bereits ihr Teamspirit unter Beweis. Nun folgt die nächste Herausforderung.

„Aufregendste Zeit meines Lebens“: Antonia Hemmer erzählt, wie „Sommerhaus der Stars“ mit Patrick war

Noch immer ist unklar, wann genau die diesjährige Staffel der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ ausgestrahlt wird. Auch die Teilnehmer scheinen darüber noch keinerlei Informationen erhalten zu haben. Doch lange wird es sicherlich nicht mehr dauern, bis ihre Fans sie erneut gemeinsam im TV zu sehen bekommen. Denn die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und Antonia Hemmer und Patrick Romer wieder zu Hause.

Auf Instagram lassen sie es sich nicht nehmen, ihren Fans bereits vorab ein paar Informationen zu ihrer Teilnahme zu geben. „Eine der aufregendsten Zeiten meines Lebens und vor allem unserer Beziehung. Ich bin froh dieses Abenteuer mit dir an meiner Seite gemacht zu haben - Ich liebe dich Patrick Romer“, kommentiert die hübsche Blondine ein gemeinsames Bild der beiden auf Instagram. Scheint also ganz so, als hätten sie die Dreharbeiten als Paar gut überstanden.

Zuschauer können sich also auf eine spannende Staffel freuen. Wie kürzlich bekannt wurde, sollen zwei „Are you the one“- und „Bachelor“-Pärchen im „Sommerhaus der Stars“ nachgerückt sein. Verwendete Quellen: Instagram.com/antonia_hemmer