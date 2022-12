„Helene Fischer auf Wish bestellt“: „Adventsfest“-Fans lästern über Auftritt von Melissa Naschenweng 

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Melissa Naschenweng schunkelte bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ über die Bühne. Doch die Fans zu Hause waren wohl noch nicht in Weihnachtsstimmung. Vom Outfit bis zum Lied: Am Auftritt von der Schlagersängerin hatten TV-Zuschauer einiges auszusetzen.

Suhl – Für viele Schlager-Fans gehört das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ genauso in die Vorweihnachtszeit wie Glühwein, Plätzchen und ein geschmückter Tannenbaum. Auch Melissa Naschenweng (32) gab sich dieses Jahr die Ehre und verbreitete bei Florian Silbereisen jede Menge Weihnachtstimmung. Die gute Laune scheint bei den TV-Zuschauern nicht angekommen zu sein, denn im Netz wird fies über ihren Auftritt abgelästert.

Alle Jahre wieder zieht Florian Silbereisen ein Millionenpublikum mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ vor die TV-Bildschirme. Und wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, ist die Gästeliste auch dieses Jahr hochkarätig. Auf der Bühne stehen unter anderem: Roland Kaiser (70), Vicky Leandros (70), Andy Borg (62), Matthias Reim (65), Maite Kelly (42) und Melissa Naschenweng.

Letztere performte ihre Weihnachtssingle. Im festlichen Glitzerkleid und mit jeder Menge guter Laune brachte Melissa Naschenweng das Publikum vor Ort zum Schunkeln. Die Fans zu Hause konnte sie leider nicht so richtig überzeugen. Im Netz wird heftig über ihren Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gelästert – und der altbekannte Vergleich mit Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, darf natürlich auch nicht fehlen.

Anders als Vanessa Mai: Melissa Naschenweng stört sich nicht an Helene-Fischer-Vergleich

Melissa Naschenweng wird oft mit Helene Fischer verglichen. Doch was hält sie eigentlich davon? „Ich glaube, es gibt kein schöneres Kompliment“, so die Schlagersängerin gegenüber „Meine Schlagerwelt“. Doch obwohl Helene Fischer für sie ein großes Vorbild ist, will sie nicht in deren Fußstapfen treten, sondern sie selbst bleiben. „Ich würde das mit dem Tanzen und dem Fliegen und alles zusammen wahrscheinlich nicht hinbekommen“, meint sie mit Blick auf Helene Fischers Perfektionismus.