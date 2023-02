Aus Angst vor seiner Mutter: Dieter Bohlen gibt DSDS-Kandidatin zweite Chance

Von: Lisa Klugmayer

Dieter Bohlen ist als Knallhart-Juror berühmt und gefürchtet. Doch der Poptitan hat auch eine weiche Seite – und die bringt ausgerechnet seine Mama zum Vorschein. Ironischerweise, weil er Angst vor ihrer Kritik hat.

Köln – Bei dem ganzen Zoff zwischen Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26), hätte man es fast vergessen, aber bei DSDS geht es ja tatsächlich (noch) um Musik. Ihr Gesangstalent möchte auch Lea in Folge 9 unter Beweis stellen. Doch die Jury ist unentschlossen, bis ausgerechnet Knallhart-Bohlen sich erweichen lässt und der 19-jährigen Studentin doch noch eine Chance gibt.

Lea ist 19, Studentin, kellnert nebenbei und liebt natürlich die Musik. Ihre großen Vorbilder sind Whitney Houston und Aretha Franklin. Setzt Leni da die Latte nicht etwas hoch? Nein, findet sie selbst. „Wenn man direkt mit so einer schlechten Einstellung reingeht, dann kann es auch nicht gut werden“, ist sich die Studentin sicher.

Dieter Bohlen sieht das aber anders, wie Leni wenig später herausfinden wird. Denn Lea singt „Symphony“ von Clean Bandit – und der Poptitan ist darüber gar nicht glücklich. „Die Titelauswahl war kacke. (...) Also intelligent-mäßig ist es ja so: Ich suche mir eine einfache Nummer und sing die besser als das Original. Und die Jury sagt: Wow“, so Dieter Bohlen.

Die Nummer sei aber tödlich. „Du musst so ‘ne Nummer beherrschen und dich nicht von ihr beherrschen lassen“, so Dieter Bohlen knallhart. Leony und Katja finden Lea eigentlich ganz gut, Pietro Lombardi auch, aber nicht gut genug für ein Ja. Mit 2:2 kann Lea jetzt eigentlich nur weiterkommen, wenn sie Leony oder Katja als Joker ausgewählt hat – hat sie aber nicht.

Sie hat ausgerechnet Dieter Bohlen gewählt. Damit wäre sie jetzt eigentlich raus. Doch dann überrascht der Poptitan und gibt ihr eine zweite Chance. Die Motivation für diesen schwachen Moment ist lustigerweise die Angst einen „Einlauf“ von seiner Mutter zu bekommen.

„Komm, jetzt mach‘ nochmal. Sing Aretha Franklin“, lässt sich Dieter Bohlen dann doch noch erweichen. Lea gibt alles und singt sich die Seele aus dem Leib. „Mein Problem, dass ich hab, ist, wenn ich dich nicht weiterlasse, krieg’ ich einen Einlauf von meiner Mutter.“ „Du warst wieder so streng“, äfft er Mama Bohlen nach.

„Ja, okay komm“, meint Dieter Bohlen dann schließlich und zeigt auf den heißbegehrten Recall-Zettel auf dem Pult. Lea ist überglücklich und dankt dem Poptitan gefühlte tausendmal. „Du kennst meine Mutter nicht. Da will keiner einen Einlauf“, versichert er Lea und ganz TV-Deutschland dann noch.

Übrigens: RTL zieht nun die ersten Konsequenzen aus dem öffentlichen Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Die neuen DSDS-Folgen sind bei RTL+ in der Mediathek nicht mehr vorab abrufbar. Verwendete Quellen: RTL/Deutschland sucht den Superstar – Staffel 20, Folge 9 vom 11.02.2023