Steigt „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl bei der ZDF-Show aus?

Von: Elena Rothammer

Fabian Kahl ist ein echtes „Bares für Rares“-Urgestein. Seit der ersten Staffel ist der Händler Teil der Trödelshow im ZDF. Doch der TV-Star sehnt sich nach mehr Ruhe und der Natur. Verlässt er das Format bald?

Hamburg – Bei „Bares für Rares“ hat Fabian Kahl (32) schon allerhand erlebt. Immerhin ist er seit der ersten Staffel regelmäßig als Händler in der ZDF-Sendung zu sehen. Der Antiquitätenhandel wurde ihm in die Wiege gelegt: Schon sein Vater hat diesen Weg eingeschlagen. Immer mehr zieht es den TV-Star jedoch in die Natur, anstatt ins TV-Studio. Bedeutet das sein Ende bei „Bares für Rares“?

Antiquitätenhandel, adé? „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl macht Ausbildung zum Safari-Guide

Wie Fabian Kahl verriet, sollte „Bares für Rares“ eigentlich schon lange wieder abgesetzt werden. Stattdessen wurde es aber zum Kult im ZDF. Der 32-Jährige ist dabei auch kaum mehr wegzudenken. Bei der „NDR Talk Show“ sprach er nun offen über seine Zukunft bei der Trödelshow.

Tatsächlich räumte Fabian Kahl ein, sich von seinem gewohnten Gebiet wegzubewegen: „Ich habe den Antiquitätenhandel nicht satt, aber das kann ich, das ist gesetzt. Das macht auch großen Spaß, aber ich habe gemerkt, dass mir die Natur fehlt, besonders die Wildnis, die man in Europa, wo alles kultiviert ist, kaum mehr findet.“ In Botswana hat er sogar eine Ausbildung zum Safari-Guide absolviert.

„Selbst die Bremse ziehen“: Fabian Kahl äußert sich zu seiner „Bares für Rares“-Zukunft

Bedeutet das, dass Fabian Kahl demnächst auch „Bares für Rares“ verlässt? „Ich spiele nicht mit dem Gedanken, aus Deutschland wegzuziehen oder ‚Bares für Rares‘ den Rücken zu kehren. Aber ich merke, dass ich immer wieder diese Auszeiten brauche und auch nehmen möchte und mein Leben und das ‚Bares für Rares‘-Leben natürlich auch, etwas verlangsamen möchte“, klärte der TV-Star auf. Er wolle immer wieder „selbst die Bremse ziehen“ und sich besinnen. Den „Bares für Rares“-Fans bleibt Fabian aber zunächst wohl trotzdem noch erhalten.

