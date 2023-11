Ex-Kandidat sicher: „Sommerhaus“ droht nach Walentina-Aus der Quotenflop

Von: Diane Kofer

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ sorgte Walentina Doronina für ordentlich Drama. Doch ihr Ausscheiden könnte für die Show nichts Gutes bedeuten, erklärt Eric Sindermann gegenüber IPPEN.MEDIA.

Bocholt – Konfrontationen, Zickenkriege und Reibereien sind im „Sommerhaus der Stars“ bekanntlich an der Tagesordnung, 2023 stehen die Regler in Sachen Drama aber im wahrsten Sinne des Wortes auf zehn. Vor allem Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) haben in den vergangenen Wochen für viele explosive Momente gesorgt. Nach einem Gewalteklat sind die beiden aus der Villa verbannt worden – zur Erleichterung vieler Mitbewohner. Doch sorgt die daraufhin entspannte Lage im „Sommerhaus“ für miese Quoten?

„Extrem langweilig“: Eric Sindermann sieht nach Walentinas Exit schwarz fürs „Sommerhaus der Stars“

Eigentlich hatte Eric Sindermann (35) betont, dass Walentina Doronina mit ihrem Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ ihre Karriere zerstört. Viele Veranstalter und Produktionen wollen sie demnach nicht mehr bei ihren Projekten dabei haben. Doch eines muss der Ex-Teilnehmer zugeben: Die „Ex on the Beach“-Bekanntheit hat in der Bocholter Sommer-Behausung für Drama – und damit eben auch für Unterhaltung gesorgt. In der neuen Folge geht es hingegen ganz gemächlich zu. Von Eskalation fehlt bisher jede Spur.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

„Walentina ist komplette Katastrophe gewesen, wie sie das gemacht hat, von der psychischen Gewalt her. Wie sie die Leute auch echt gestresst hat“, fasst Dr.Sindsen die letzten Wochen im „Sommerhaus der Stars“ zusammen. Auch, dass Luigi „Gigi“ Birofio (24) die ständigen Provokationen nicht mehr ertragen und „die Nerven verloren hat“, kann er nachvollziehen. „Aber am Ende des Tages, muss man aber sagen, seitdem Walentina raus ist, ist es extrem langweilig geworden. Ich denke auch, dass sich das an den Quoten lesen lässt“, mutmaßt Eric gegenüber IPPEN.MEDIA. Er denkt, dass die kommenden Episoden floppen.

Die „Sommerhaus der Stars“-Nachrücker Gigi Birofio und Dana Feist waren als erstes Promipaar im „Sommerhaus der Stars“ nachgerückt. Nach ihrem Rauswurf zieht ein weiteres „neues“ Paar ein: die „Bachelor in Paradise“-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl, die schon in Folge sieben zu sehen sind. Wann das letzte Duo einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Es handelt sich dabei aber um Ex-„Princess Charming“ Hanna Sökeland und ihre Freundin Jessica Huber.

Trotz Hetze gegen Walentina: Hat Walentina die „Sommerhaus der Stars“-Staffel ausgemacht?

In den vergangenen Wochen musste Walentina Kritik von allen Seiten einstecken. In Bezug darauf hält Eric fest: „Wir können über Walentina alle meckern, wie wir wollen. Trotzdem will man am Ende des Tages auch so eine Hexe im Fernsehen sehen. Dementsprechend: Es ist ohne sie langweiliger geworden, das ist einfach mal Fakt.“ In der aktuellen Folge kommt es tatsächlich kaum zu Streitmomenten – abgesehen von kleinen Diskussionen unter den Paaren. In der Villa geht es verhältnismäßig harmonisch zu.

Walentina Doronina hatte im „Sommerhaus der Stars“ für viel Ärger gesorgt – als sie rausflog war die Freude groß. Doch ist der Schuss nach hinten losgegangen? Ex-Kandidat Eric Sindermann findet die Sendung ohne Krawall-Walentina langweilig. © Imago/ Future Image; Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Walentina hatte auch schon Unterstützung von einem anderen Promi bekommen. „Goodbye Deutschland“-Star Lisha, die ebenfalls schon Kandidatin im „Sommerhaus der Stars“ war, wütete vor Kurzem im Netz. Lisha (37) fand die „Sommerhaus“-Hetze gegen Walentina „ekelhaft“ und „zum Kotzen“. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview vom 31. Oktober 2023