Die Höhle der Löwen: Deal geplatzt - Judith Williams steigt bei Abführpflaumen wieder aus

Von: Linda Rosenberger

Judith Williams hat in der „Höhle der Löwen“ schon in einige Produkte investiert. Zuletzt tat sie es sogar für Abführpflaumen. Nun aber ist der Deal geplatzt.

Köln - Es hätte der ganz große Deal werden können: Gerade hat sich Judith Williams bei „Die Höhle der Löwen“ entschieden, in das aufstrebende Unternehmen laxplum und dessen Abführpflaumen-Geschäft einzusteigen (hier alle News auf der „Höhle der Löwen“-Themenseite). Doch daraus wird nun offenbar doch nichts, denn nur ein paar Wochen nach ihrem Übereinkommen in der Vox-Gründershow haben sich die Kandidaten Kerstin und Luis wieder von ihrer Investorin getrennt.

TV-Format Die Höhle der Löwen Sender VOX bekannte Investorin Judith Williams erste Staffel 2014

Gefeierte Investment-Show: „Die Höhle der Löwen“ wird zum Quotenhit auf VOX

Unzählige Deals hat sie dank „Die Höhle der Löwen“ bereits an Land gezogen: Judith Williams gehört seit der ersten Staffel des beliebten Vox-Formats fest zu den Investoren der Show und konnte so nicht nur selbst einige vielversprechende Geschäfte abschließen, sondern auch den Aufstieg des Gründerformats mitverfolgen.

Denn seit 2014 geht die inzwischen Kult gewordenen TV-Show bereits regelmäßig auf Sendung und hat in all den vergangenen Staffeln neu gegründeten Firmen und Unternehmen immer wieder die Möglichkeit gegeben, ihre kreativen Produktideen an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Zuletzt konnte beispielsweise auch die Firma Ankerkraut einen Hundert-Millionen-Deal an Land ziehen.

Mit laxplum wollten diese „Die Höhle der Löwen“-Gründer hoch hinaus, doch ein Deal scheiterte am Ende doch © RTL/Bernd-Michael Maurer

„Die Höhle der Löwen“-Kandidaten Kerstin und Luis stellen ihre Abführpflaumen von laxplum vor

Das galt in den aktuellen Folgen der „Höhle der Löwen“ auch für das Unternehmen laxplum, das mit einer dann doch ein wenig skurrilen Entdeckung am Start war. Auf der Suche nach einem funktionierenden Abführmittel stießen Mutter Kerstin und ihr Sohn Luis nämlich auf eine spezielles Nahrungsmittel, das sie nun auf den Markt bringen wollen.

„Wir haben in Südostasien eine Pflaumensorte gefunden, die - wenn sie fermentiert ist - auf natürliche Weise abführend wirken soll“, präsentierte Kerstin das besondere Obst noch in der Vox-Show. Noch heute, so verrät sie im exklusiven Interview mit RTL, sei sie „ganz überwältigt“ von dem TV-Auftritt mit ihrem Jungen, denn der trug im wahrsten Sinne tatsächlich Früchte.

So zeigten sich die beiden Löwen Nils Glagau und Judith Williams richtig begeistert von den laxplum-Abführpflaumen. „Wir könnten den Deal auch gemeinsam machen“, taten sich die beiden Unternehmer prompt zusammen, um in Kerstins und Luis‘ Unternehmen zu investieren. Dabei sollte es aber doch nicht bleiben.

Letztlich ist das Geschäft der laxplum-Gründer mit Judith Williams geplatzt, denn die bekannte Investorin stieg wieder aus dem Deal aus: „Das lag ganz einfach daran, dass wir die Mengen, die sie für ihre Vertriebskanäle braucht - insbesondere dieses Teleshopping - das können wir noch nicht darstellen“, erklärt Kerstin, weshalb sie sich von der eigentlich von ihrem Produkt so begeisterten Löwin trennen mussten.

Kommt es doch noch zu einer Zusammenarbeit zwischen laxplum und Judith Williams?

Doch was heute noch nicht funktioniert, könnte in Zukunft doch noch klappen. Wie die laxplum-Gründer nämlich auch betonen, seien sie im Guten mit Judith Williams auseinander gegangen. „Das kommt noch vielleicht“, haben sie sich folglich noch nicht gänzlich von der Idee der Zusammenarbeit mit der Geschäftsfrau verabschiedet.

Ihr Produkt scheint immerhin auch zu funktionieren: „Wir wissen von einigen Löwen, dass die dann auf der Autobahn angehalten haben, auf dem Weg nach Hause“, lacht Kerstin, wie sich die abführende Wirkung ihrer Pflaumen bei den Investoren schließlich wohl tatsächlich gezeigt hat.

Nicht alle Produkte bei die „Höhle der Löwen“ können die VOX-Zuschauer überzeugen

Ob allerdings alle Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ halten können, was sie versprechen, sei dahingestellt. Zumindest sind manche Zuschauer der Vox-Show tatsächlich von so mancher in ihren Augen „unsinniger“ Erfindung genervt. Verwendete Quelle: rtl.de